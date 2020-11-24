На что Титов просит деньги сейчас?

В середине июля Титов сообщил, что право льготного проезда по платной трассе М-11 могут получить 12,6 тысяч жителей города: речь идет о многодетных семьях и инвалидах, у которых есть автомобили. Эту цифру он получил сам на основе данных соцзащиты и ГИБДД.

Его команда рассматривает два варианта, каждый предусматривает восемь поездок по М-11 (то есть четыре раза туда-обратно). Эта цифра появилась, потому что изначально предполагалось дать возможность людям съездить отдохнуть, погулять по Москве на каждых выходных. Но по факту расходовать их можно в любой день. При этом за поездку все равно придётся заплатить, но по специальному тарифу — 150 рублей.

В чем смысл льготы в таком виде, не очень понятно. Ей не сможет воспользоваться член семьи-льготника для поездок на работу: льготных поездок слишком мало. Ей нельзя будет воспользоваться при необходимости регулярно ездить в Москву на медицинские процедуры: поездок может не хватить. А в выходные дни не так загружена Ленинградка — можно ездить по ней бесплатно. Кроме того, жителям нового города просто далеко ехать до М-11.