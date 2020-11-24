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Поправка о льготном проезде по М-11 для зеленоградцев внесена в бюджет Москвы. Она позволит многодетным и инвалидам четыре раза в месяц ездить туда и обратно за 150 рублей 24.11.2020 ZELENOGRAD.RU

После двух неудачных попыток получить деньги на льготный проезд по платной дороге М-11 для многодетных и инвалидов наш депутат в Мосгордуме Андрей Титов вносит это требование в бюджет Москвы отдельной поправкой. Рассказываем, что осталось от его предвыборного обещания о снижении стоимости проезда и почему оно очень важно для него.

Почему именно это обещание важно?

В предвыборной программе Титова много пунктов, большинство из которых не требует от депутата отдельной работы: они либо уже включены в бюджет, либо так или иначе были запланированы. То есть они исполнятся, если даже ничего не делать.

А вот с льготным проездом по М-11 не так. Надо действительно как-то убедить коллег по Мосгордуме выделить значительные средства на решение транспортной проблемы одного округа. При этом приоритет мэрии — развивать общественный транспорт (в частности, проект МЦД-3). Кроме того, ситуация для такого решения неблагоприятная: из-за эпидемии бюджет верстается с большим дефицитом.

Что за неудачные попытки?

В прошлый понедельник Титов пытался найти необходимые деньги в бюджете департамента социальной защиты. Идея была в том, чтобы включить эти расходы как часть общих затрат на разный льготный проезд. Но на заседании комиссии по социальной политике руководитель департамента Евгений Стружак отказал Титову, посоветовав решать этот вопрос не в рамках бюджета его департамента, а локально, вместе с префектурой.

Через два дня Титов предпринял ещё одну попытку, уже на заседании Мосгордумы. Он не требовал льготу для М-11, а довольно обтекаемо спрашивал, почему на транспортную доступность Зеленограда тратится меньше денег, чем в других округах, хотя наш город до сих пор не интегрирован в транспортную систему Москвы. Для таких вопросов ответ был ожидаемый: у Москвы приоритет на развитие общественного транспорта, и в проект МЦД-3 вкладывается достаточно средств.

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На что Титов просит деньги сейчас?

В середине июля Титов сообщил, что право льготного проезда по платной трассе М-11 могут получить 12,6 тысяч жителей города: речь идет о многодетных семьях и инвалидах, у которых есть автомобили. Эту цифру он получил сам на основе данных соцзащиты и ГИБДД.

Его команда рассматривает два варианта, каждый предусматривает восемь поездок по М-11 (то есть четыре раза туда-обратно). Эта цифра появилась, потому что изначально предполагалось дать возможность людям съездить отдохнуть, погулять по Москве на каждых выходных. Но по факту расходовать их можно в любой день. При этом за поездку все равно придётся заплатить, но по специальному тарифу — 150 рублей.

В чем смысл льготы в таком виде, не очень понятно. Ей не сможет воспользоваться член семьи-льготника для поездок на работу: льготных поездок слишком мало. Ей нельзя будет воспользоваться при необходимости регулярно ездить в Москву на медицинские процедуры: поездок может не хватить. А в выходные дни не так загружена Ленинградка — можно ездить по ней бесплатно. Кроме того, жителям нового города просто далеко ехать до М-11.

А сколько нужно денег?

При условии, что льготник заплатит не полную стоимость (340 рублей), а 150, то в месяц для субсидирования всех 12500 льготников из бюджета нужно будет выделить 228 миллионов в год.

Кроме того, Титов предполагает, что льготой воспользуются не все, а только около 70 процентов. Опрос среди жителей для получения этой цифры не проводился: в команде депутата, называя её, исходят из понимания, что зеленоградцы, которые не работают в Москве, не ездят туда чаще одного-двух раз в месяц.

При этом оплачиваться будут только реально совершенные поездки, утверждает Титов.

Когда ждать скидок всем остальным?

Титов подчеркивает, что не отказывается от планов добиться льгот для всех работающих зеленоградцев, но в условиях значительного дефицита бюджета это «выглядит утопией». Он говорит, что предоставление льготы многодетным и инвалидам — только начало.

При этом Титов повторяет, что «считает своим долгом добиться преференций для зеленоградцев, чтобы дорога и передвижения по Москве не стоили нашим гражданам в разы дороже в сравнении с жителями остальных районов города».

Обращаясь к чиновникам мэрии, он пишет, что «мы обязаны довести дело до конца», и призывает их «способствовать устранению социального неравенства, в котором находятся сейчас жители Зеленограда относительно центральных районов Москвы».

Одобрит ли поправку Титова в бюджет фракция «Единая Россия», в которой он состоит, пока неизвестно.

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Верите ли вы, что Титов добьется хоть какой-нибудь льготы на М-11?
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Метки:
платная дорога м-11, Титов Андрей Михайлович, льготы, мосгордума
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Обсуждение
A T
Вчера, 13:20
Если говорить о льготах (представим, что это реально), было бы справедливо предоставлять отдельный тариф на проезд по головному участку жителям всех населённых пунктов, расположенных в его окрестности, а не только зеленоградцам. Граждане одного государства, трасса идёт по территории разных субъектов. Москва и Московская область сильно связаны. Жители МО, которым нужна регулярно М-11, работают в Москве в организациях, зарегистрированных там же. Иначе разговоры о льготах напоминают аргументные аргументы некоторых гордых новых москвичей, почему им должны обеспечить хорошую транспортную доступность и не только, а Балашихе, Реутову и другим городам агломерации - нет: патамушта мы Москва, а вы - область.
И всё равно это отражает продолжающуюся концентрацию людей в агломерации. В идеале у большинства людей в любом регионе должна быть возможность работать и нормально зарабатывать без необходимости преодолевать каждый день маятником большие расстояния до одного центра.
SOV SOV
Вчера, 13:33
А можно что-нибудь полезное пробить для налогоплательщиков, а не только для налогопотребителей?
Чудин Паша
Вчера, 17:48
А можно что-нибудь полезное пробить для налогоплательщиков, а не только для налогопотребителей?
Окстись, кто ж на это пойдёт(не из налогоплательщиков)...
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