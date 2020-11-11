Для оплаты проезда по ЦКАД подойдет транспондер любого эмитента. Однако по транспондеру T-pass (от «Автодора») действуют каскадные скидки на проезд: с ним проезд по всем 105 километрам третьего участка ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта — 830 рублей. Купить его можно здесь.

Транспондеры иных эмитентов (ООО «СЗКК», ООО «ОССП», АО «НКД») дают скидку от базового тарифа 15 процентов. С ними важно пополнять баланс лицевого счета заранее, чтобы при проезде транспортное средство было тарифицировано по транспондеру. При недостаточном балансе на транспондерах проезд будет считаться неоплаченным, скидка не применится.

Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить проезд по ЦКАД-3 по факту. В этом случае скидки не предусмотрены. Стоимость проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предоплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 — 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до дороги Никольское — Горки — 65 рублей.

Купить билет заранее можно на сайте «Автодора», в мобильном приложении компании, Центрах обслуживания и поддержки или в терминалах «Элекснет», предоставив маршрут поездки, дату и время начала поездки, госномер и категорию ТС.

При проезде через рамку системы взимания платы номер авто будет распознан, если данные о машине совпадут с данными в системе, проезд считается оплаченным. Если платить после поездки, то сделать это нужно в течение пяти дней оплатить теми же самыми способами.