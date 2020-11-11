Открыто движение по третьему участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3). Он проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга».
Это самый протяженный участок магистрали — более 105 км. В составе объекта построено четыре транспортных развязки, 68 искусственных сооружений, включая пять экодуков, 47 путепроводов, 17 мостов. «Сегодня знаковое событие. Проект ЦКАД — это проект мирового уровня», — сказал на церемонии открытия трассы заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Это серьезная транзитная магистраль, которая должна существенно разгрузить прилегающие к Москве дороги, сделать удобнее проезд для каждого человека, сделать вклад в экономику страны и нашего региона», — добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ЦКАД-3 имеет четыре полосы движения, расчетная скорость движения на участке составляет 110 км/ч. Для повышения пропускной способности автомобильной дороги и сокращения времени в пути по ЦКАД-3 предусмотрена система взимания планы по типу «Свободный поток»: автомобили будут без остановок проезжать через рамку, фиксирующую проезд. Идентификация авто будет осуществляться с помощью специальных датчиков, определяющих габариты, государственный регистрационный знак и наличие транспондера в автомобиле. Владельцы транспондеров смогут оплачивать проезд привычным способом — пополняя баланс лицевого счета устройства.
В «Северо-западной концессионной компании» обратили внимание, что съезд на ЦКАД с М-11 пока работает только при движении со стороны Москвы. При движении со стороны Твери съезд на ЦКАД возможен через ММК (А-107).
Проезд от Москвы до ЦКАД-3 по М-11 обойдется для легкового авто в 380 рублей с понедельника по четверг и в 460 вечером в пятницу (при использовании транспондера), без него — 450 и 550 рублей соответственно. От Зеленограда (и Солнечногорска) до ЦКАД — 80 и 160 рублей с транспондером, без него — 100 и 200 рублей соответственно. От ЦКАД до Зеленограда (и Солнечногорска) — 120 рублей с транспондером, без — 150 рублей. С полным списком цен можно ознакомиться по ссылке.
Купить транспондер для проезда М-11 можно на пункте взимания платы «МОСКВА», 21-й км автомагистрали М11 «Москва — Санкт-Петербург», 7-й км от МКАД, в обоих направлениях движения в Москву и из Москвы
Для оплаты проезда по ЦКАД подойдет транспондер любого эмитента. Однако по транспондеру T-pass (от «Автодора») действуют каскадные скидки на проезд: с ним проезд по всем 105 километрам третьего участка ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта — 830 рублей. Купить его можно здесь.
Транспондеры иных эмитентов (ООО «СЗКК», ООО «ОССП», АО «НКД») дают скидку от базового тарифа 15 процентов. С ними важно пополнять баланс лицевого счета заранее, чтобы при проезде транспортное средство было тарифицировано по транспондеру. При недостаточном балансе на транспондерах проезд будет считаться неоплаченным, скидка не применится.
Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить проезд по ЦКАД-3 по факту. В этом случае скидки не предусмотрены. Стоимость проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предоплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 — 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до дороги Никольское — Горки — 65 рублей.
Купить билет заранее можно на сайте «Автодора», в мобильном приложении компании, Центрах обслуживания и поддержки или в терминалах «Элекснет», предоставив маршрут поездки, дату и время начала поездки, госномер и категорию ТС.
При проезде через рамку системы взимания платы номер авто будет распознан, если данные о машине совпадут с данными в системе, проезд считается оплаченным. Если платить после поездки, то сделать это нужно в течение пяти дней оплатить теми же самыми способами.