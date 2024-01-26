«Не требуется проведение общественных обсуждений или публичных слушаний для принятия правовых актов, предусматривающих утверждение Генерального плана города Москвы, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесение изменений в один из указанных документов» — это положение федерального закона №58 продлено для Москвы на 2024-й год постановлением мэрии №1, которое сразу после новогодних каникул подписал мэр Собянин. Документ на сайте мэрии не опубликован.

Раньше с горожанами обсуждали практически любые объекты, а не только особо важные, вроде строительства метро или магистральных дорог. Таким образом москвичи лишились возможности повлиять на любой градостроительный проект — будь то торговый центр рядом с домом, проезд внутри микрорайона, благоустройство парка или целый новый микрорайон. Этот процесс был предельно формализован в 2020 году, когда из-за ковидных ограничений его перевели в электронный формат. Перевес голосов «за» обеспечивался административными методами. Они использовались и в прежнем очном формате — когда люди собирались в управе или школе и обсуждали различные градостроительные планы, — но тогда чиновникам и застройщику хотя бы раз приходилось сталкиваться с жителями лицом к лицу. И возможность повлиять на планы властей сохранялась. Последние онлайн-обсуждения в Зеленограде прошли в марте 2022 года (как раз успели перед отменой процедуры) и касались строительства торгового центра на улице Радио. Почти четверть участников высказались против проекта. На исход дела это не повлияло — проект был одобрен, — но замечания должны были «довести до заказчика и разработчика». То есть, их хотя бы могли учесть, а сейчас это невозможно.

Два года назад отмену общественных обсуждений объясняли поддержкой строительной отрасли в условиях санкций — чтобы не было проволочек в строительстве важных городских объектов. «В спокойной обстановке мы можем себе позволить такую задержку строительства, — писал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — Но в нынешних реалиях, когда едва ли не каждый день новый недобросовестный иностранный партнер присоединяется к политическому давлению на Россию — то отказывается от контрактов, то повышает цены, — такая задержка может привести к срыву реализации проекта». Сейчас московские власти регулярно сообщают об успехах импортозамещения, о хороших темпах развития Москвы, но возвращать обсуждения проектов — ни особо важных, ни более мелких — с жителями почему-то не хотят.