Отмену общественных обсуждений проектов строительства продлили ещё на год. Это было первое, что сделала мэрия после каникул 26.01.2024 ZELENOGRAD.RU

«Не требуется проведение общественных обсуждений или публичных слушаний для принятия правовых актов, предусматривающих утверждение Генерального плана города Москвы, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесение изменений в один из указанных документов» — это положение федерального закона №58 продлено для Москвы на 2024-й год постановлением мэрии №1, которое сразу после новогодних каникул подписал мэр Собянин. Документ на сайте мэрии не опубликован.

Раньше с горожанами обсуждали практически любые объекты, а не только особо важные, вроде строительства метро или магистральных дорог. Таким образом москвичи лишились возможности повлиять на любой градостроительный проект — будь то торговый центр рядом с домом, проезд внутри микрорайона, благоустройство парка или целый новый микрорайон. Этот процесс был предельно формализован в 2020 году, когда из-за ковидных ограничений его перевели в электронный формат. Перевес голосов «за» обеспечивался административными методами. Они использовались и в прежнем очном формате — когда люди собирались в управе или школе и обсуждали различные градостроительные планы, — но тогда чиновникам и застройщику хотя бы раз приходилось сталкиваться с жителями лицом к лицу. И возможность повлиять на планы властей сохранялась. Последние онлайн-обсуждения в Зеленограде прошли в марте 2022 года (как раз успели перед отменой процедуры) и касались строительства торгового центра на улице Радио. Почти четверть участников высказались против проекта. На исход дела это не повлияло — проект был одобрен, — но замечания должны были «довести до заказчика и разработчика». То есть, их хотя бы могли учесть, а сейчас это невозможно.

Два года назад отмену общественных обсуждений объясняли поддержкой строительной отрасли в условиях санкций — чтобы не было проволочек в строительстве важных городских объектов. «В спокойной обстановке мы можем себе позволить такую задержку строительства, — писал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — Но в нынешних реалиях, когда едва ли не каждый день новый недобросовестный иностранный партнер присоединяется к политическому давлению на Россию — то отказывается от контрактов, то повышает цены, — такая задержка может привести к срыву реализации проекта». Сейчас московские власти регулярно сообщают об успехах импортозамещения, о хороших темпах развития Москвы, но возвращать обсуждения проектов — ни особо важных, ни более мелких — с жителями почему-то не хотят.

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Метки:
публичные слушания
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