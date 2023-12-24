Капитальный ремонт аварийного автомобильного моста через реку Сходня на Фирсановском шоссе тянется четыре года. Не раньше апреля начнется очередной этап работ, и в процессе перекроют движение по одной полосе. Завершить ремонт планируют летом-осенью 2024 года.
С 2020 года успели отремонтировать только правую часть Фирсановского моста — заменили старый железобетонный пролет на металлический, заменили асфальт, перила, трансбарьер. Первый подрядчик работал плохо, после «капремонта» мост мог просто рухнуть. Второму пришлось переделывать этот брак. До левой стороны моста дело так не дошло. Возникли бюрократические проволочки, а затем проблемы с металлическими балками, необходимыми для монтажа пролета — из-за загруженности российских заводов, выпускающих металлоконструкции.
Сейчас балки всё ещё «в процессе изготовления», как и ортотропные плиты, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. Такие плиты приваривают к настилу автодорожных мостов.
Контракт с новым подрядчиком «Гормост» заключил ещё в ноябре, но пока ждут поставку конструкций. Срок завершения работ — III квартал 2024 года, сказали в департаменте и добавили, что сейчас «сооружение поддерживается в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасный проезд транспорта». На какой срок понадобится перекрывать одну полосу и вводить реверсивное движение на мосту, не уточнили. Ранее говорили, что на это нужно 120 дней с начала работ.
Это будет четвертая попытка капитального ремонта моста. Короткий мост, находящийся на границе Зеленограда и Московской области, построили в 1973 году. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й. 27-й к тому же планируют продлить до станции Фирсановская.
Первая попытка. В 2020 году компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения на Фирсановском мосту. Работы были выполнены «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта «Гормоста». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.
Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» договор расторгли в одностороннем порядке, затем был долгий перерыв. Потом «Гормост» заключил договор с ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.
Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. В июле 2022 года «Гормост» заключил договор с третьим подрядчиком, ООО «ТрансОйл». На выполнение работ давалось 180 дней. Но тут возникла проблема с металлическими балками. необходимыми для монтажа пролета. Она не решалась, и пришлось разорвать контракт и с этим подрядчиком — «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон».