Капитальный ремонт аварийного автомобильного моста через реку Сходня на Фирсановском шоссе тянется четыре года. Не раньше апреля начнется очередной этап работ, и в процессе перекроют движение по одной полосе. Завершить ремонт планируют летом-осенью 2024 года.

С 2020 года успели отремонтировать только правую часть Фирсановского моста — заменили старый железобетонный пролет на металлический, заменили асфальт, перила, трансбарьер. Первый подрядчик работал плохо, после «капремонта» мост мог просто рухнуть. Второму пришлось переделывать этот брак. До левой стороны моста дело так не дошло. Возникли бюрократические проволочки, а затем проблемы с металлическими балками, необходимыми для монтажа пролета — из-за загруженности российских заводов, выпускающих металлоконструкции.

Сейчас балки всё ещё «в процессе изготовления», как и ортотропные плиты, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. Такие плиты приваривают к настилу автодорожных мостов.

Контракт с новым подрядчиком «Гормост» заключил ещё в ноябре, но пока ждут поставку конструкций. Срок завершения работ — III квартал 2024 года, сказали в департаменте и добавили, что сейчас «сооружение поддерживается в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасный проезд транспорта». На какой срок понадобится перекрывать одну полосу и вводить реверсивное движение на мосту, не уточнили. Ранее говорили, что на это нужно 120 дней с начала работ.

Это будет четвертая попытка капитального ремонта моста. Короткий мост, находящийся на границе Зеленограда и Московской области, построили в 1973 году. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й. 27-й к тому же планируют продлить до станции Фирсановская.