Ремонт Фирсановского моста снова не могут закончить — теперь из-за нехватки металлоконструкций 11.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Третий год пытаются капитально отремонтировать 24-метровый Фирсановский мост — из-за долгостроя машины и автобусы ездят по одной полосе. На работу уже выходили три подрядчика и ушли, теперь будут искать четвертого. Последний подрядчик должен был, в частности, заменить балки моста, но не смог.

С третьим подрядчиком ГБУ «Гормост», обслуживающий мосты и тоннели, заключил договор на продолжение капремонта год назад. Тогда речь шла о производстве пролета моста, ожидалась его поставка. Как выяснилось, через полгода договор был расторгнут. «В связи с загруженностью российских заводов, выпускающих металлоконструкции, произошли срывы сроков изготовления металлических балок для ремонта моста „Фирсановский“ , — сообщил в декабре директор компании-подрядчика. — Сложившаяся ситуация привела к тому, что завершение строительно-монтажных работ в срок, предусмотренный контрактом, становится явно невозможным».

Судя по аналитике профильных изданий, рынок металлоконструкций сейчас на подъеме, а заводы действительно в состоянии максимальной загрузки. Работают они в основном на промышленность, а сейчас строится много промышленных объектов в рамках импортозамещения в разных секторах экономики. Повышенный спрос на стальные конструкции образовался, в первую очередь, благодаря складским проектам крупнейших маркетплейсов, сообщает журнал «Металлоснабжение и сбыт».

Впрочем, Фирсановскому мосту от подъема рынка стали лучше не стало. Собственно капремонт вполнен на правой проезжей части, старый железобетонный пролет заменили на металлический. «Сооружение поддерживается в надлежащем состоянии, обеспечивается безопасный проезд транспортных средств», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе «Гормоста. В августе объявят новый (уже четвертый) конкурс на выбор подрядчика, чтобы завершить капремонт моста. «Гормост», между тем, рассчитывает закончить работы до конца года.

В это уже верится с трудом — мост ремонтируют с 2020 года. Первый подрядчик поработал так, что мост мог рухнуть, второй два месяца ждал разрешения перекрыть дорогу и не уложился в сроки — как и третий. Сейчас на мосту положили новый асфальт, но между полосами движения дыры и половина проезжей части по-прежнему перекрыта.

Читайте также
На Пятницком шоссе ввели реверсивное движение из-за ремонта моста. Теперь там большие пробки
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, фирсановка, фирсановское шоссе, сюжет: капремонт фирсановского моста
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Большие изменения расписания электричек в будние дни на вторую половину июля и начало августа Новости
Детскую поликлинику возле станции Крюково обещают построить к декабрю 2024 года Новости
Лазерная эпиляция со скидкой 50% — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» Реклама
Ремонт Фирсановского моста снова не могут закончить - теперь из-за нехватки металлоконструкций Новости
Проектное бюро «Аргос» — когда ты управляешь идеей. Вакансия для архитектора, проектировщика или инженера-конструктора Реклама
Убийца из Зеленограда завербовался в ЧВК «Вагнер» и вышел на свободу, отсидев только два года Новости
Скоростные поезда «Сапсан» могут начать останавливаться в Зеленограде после запуска МЦД Новости
Проезд с улицы Заводской к зданию ГИБДД и другим организациям закрыли из-за строительства нового дома Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание игры Roblox» — 15 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Чиновники объяснили, зачем бесплатно отдали землю рядом с жилыми домами и школой под строительство завода. Спойлер: чтобы строители заработали побольше Новости
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
Бассейн 25x16 метров открылся в спорткомплексе «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Новости
Вакансия продавца в «М.видео-Зеленопарк» Реклама
Снизилась зарплата на средних и крупных зеленоградских предприятиях Новости
День открытых дверей международного колледжа Цифровых технологий «Академия TOP» — 12 июля для подростков 14-18 лет Реклама
Пустельга завтракает мышкой и поглядывает в окно дома в 5-м микрорайоне Новости
Парк развлечений «Лунный кот» открылся в историческом центре Зеленограда Истории
После обрушения крыши беседки для пикников чиновники гарантируют их безопасность. А люди жалуются, что беседки тесные Новости
Акция в «Центре Функциональной Стоматологии» — до 15 июля скидка 30% на профессиональную гигиену полости рта Реклама
Территорию зеленоградского хосписа полностью благоустроят — кусты и деревья, скамейки и беседки, дорожки и освещение Новости
Давайте остановим строительство завода в ста метрах от домов и школы Новости
Сто баллов по ЕГЭ получили 57 зеленоградских выпускников. Вот лучшие школы Новости
Акция «Счастливый час» — весь июль в магазинах сети «Я Сама» Реклама
«Никакого промышленного строительства на этом участке быть не должно» — председатель МЖК прокомментировал планы по строительству завода на лесном участке возле жилых домов и школы Новости
«Участок в Зеленограде привлек нас удачным расположением». Инвестор готов к началу cтроительства жилых домов во 2-м микрорайоне Новости
Сколько денег можно вернуть, если горячая вода недостаточно горячая Ответы
Сотрудничество дисциплин — какие решения способны создавать выпускники МИЭТа с помощью искусственного интеллекта Партнёрский материал
Сумки, чемоданы, кошельки, панамы и зонты в магазине на улице Гоголя — 7-9 июля скидка 15% на весь товар Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру