С третьим подрядчиком ГБУ «Гормост», обслуживающий мосты и тоннели, заключил договор на продолжение капремонта год назад. Тогда речь шла о производстве пролета моста, ожидалась его поставка. Как выяснилось, через полгода договор был расторгнут. «В связи с загруженностью российских заводов, выпускающих металлоконструкции, произошли срывы сроков изготовления металлических балок для ремонта моста „Фирсановский“ , — сообщил в декабре директор компании-подрядчика. — Сложившаяся ситуация привела к тому, что завершение строительно-монтажных работ в срок, предусмотренный контрактом, становится явно невозможным».

Судя по аналитике профильных изданий, рынок металлоконструкций сейчас на подъеме, а заводы действительно в состоянии максимальной загрузки. Работают они в основном на промышленность, а сейчас строится много промышленных объектов в рамках импортозамещения в разных секторах экономики. Повышенный спрос на стальные конструкции образовался, в первую очередь, благодаря складским проектам крупнейших маркетплейсов, сообщает журнал «Металлоснабжение и сбыт».

Впрочем, Фирсановскому мосту от подъема рынка стали лучше не стало. Собственно капремонт вполнен на правой проезжей части, старый железобетонный пролет заменили на металлический. «Сооружение поддерживается в надлежащем состоянии, обеспечивается безопасный проезд транспортных средств», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе «Гормоста. В августе объявят новый (уже четвертый) конкурс на выбор подрядчика, чтобы завершить капремонт моста. «Гормост», между тем, рассчитывает закончить работы до конца года.

В это уже верится с трудом — мост ремонтируют с 2020 года. Первый подрядчик поработал так, что мост мог рухнуть, второй два месяца ждал разрешения перекрыть дорогу и не уложился в сроки — как и третий. Сейчас на мосту положили новый асфальт, но между полосами движения дыры и половина проезжей части по-прежнему перекрыта.