Железобетонный мост на Фирсановском шоссе — всего 24 метра длиной, две полосы движения — находится на границе Зеленограда и Московской области. Его построили в 1973 году. Капремонт необходим из-за аварийного состояния моста. Кроме автомобилей, через него проходят маршруты зеленоградского автобуса 27 и областного 7-го.

Первая попытка. В 2020 году на мосту компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения. Сделала она это «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта — в учреждении «Гормост». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.

Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» заказчик расторг договор в одностороннем порядке. Затем был долгий перерыв и «Гормост» заключил договор с другим подрядчиком, ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.

Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. Только в июле «Гормост» заключил договор с новым — уже третьим — подрядчиком. Доделывать мост будет ООО «ТрансОйл». Сроки выполнения работ — 180 дней, то есть до января-февраля. В «Гормосте» «Зеленоград.ру» сообщили, что «ориентировочный» срок окончания работ — до 31 декабря. Сейчас изготавливаются металлоконструкции пролета, ожидается их поставка. После чего начнется второй этап работ. Одна полоса движения снова будет перекрыта, сказали в «Гормосте».

Сейчас обе полосы движения на мосту открыты, но условно отремонтированная уже с ямами и провалами. Вторая, неремонтированная, в плохом состоянии. На мосту между полосами дыра. Ямы периодически латают, но общей ситуации это не меняет, рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница, ездящая через мост ежедневно. Отбойник после ремонта полосы поставили таким образом, что люди не могут попасть на пешеходную дорожку вдоль проезжей части. По мосту продолжают ездить грузовики, которым формально запрещено это делать.