Из-за дорожных работ скопились километровые пробки на Фирсановском шоссе. Автомобили пропускают по одной полосе. На полосе ямы. Здесь же едут и стоят фуры, которым это якобы запрещено. Мост пытаются отремонтировать уже полтора года.
На одной половине двухполосного Фирсановского моста идут работы, по второй можно ехать. Но движение настолько медленное, что автомобилистам кажется, что дорога полностью перекрыта. Утром 8 ноября «Яндекс» показывал бордовую пробку на Фирсановском шоссе. В «Гормосте» (заказчик капремонта) «Зеленоград.ру» сообщили, что о полном перекрытии речи нет, перекрыта только одна полоса.
Капремонт небольшого моста через Сходню на Фирсановском шоссе начался в июле 2020 года. Подрядчики выполнили малую часть работ и исчезли. Новые пришли через тендер этим летом, чтобы завершить работы. С ними тоже начались проблемы, посетовали в «Гормосте» , — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта.
Единственная свободная полоса начала разрушаться, говорят водители. На ней появляются большие ямы. По мосту продолжают ездить грузовики, которым формально запрещено это делать.