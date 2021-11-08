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Возле Фирсановского моста скопились большие пробки. С новым подрядчиком работ проблемы, как и с прошлым 08.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Из-за дорожных работ скопились километровые пробки на Фирсановском шоссе. Автомобили пропускают по одной полосе. На полосе ямы. Здесь же едут и стоят фуры, которым это якобы запрещено. Мост пытаются отремонтировать уже полтора года.

vk.com/dannytraho

На одной половине двухполосного Фирсановского моста идут работы, по второй можно ехать. Но движение настолько медленное, что автомобилистам кажется, что дорога полностью перекрыта. Утром 8 ноября «Яндекс» показывал бордовую пробку на Фирсановском шоссе. В «Гормосте» (заказчик капремонта) «Зеленоград.ру» сообщили, что о полном перекрытии речи нет, перекрыта только одна полоса.

Капремонт небольшого моста через Сходню на Фирсановском шоссе начался в июле 2020 года. Подрядчики выполнили малую часть работ и исчезли. Новые пришли через тендер этим летом, чтобы завершить работы. С ними тоже начались проблемы, посетовали в «Гормосте» , — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта.

Единственная свободная полоса начала разрушаться, говорят водители. На ней появляются большие ямы. По мосту продолжают ездить грузовики, которым формально запрещено это делать.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, сюжет: капремонт фирсановского моста
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