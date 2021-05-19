Капитальный ремонт моста через Сходню на Фирсановском шоссе начался почти год назад. Подрядчики выполнили часть работ и исчезли, с ними расторгли контракт. На мосту постоянные пробки, пешеходам ходить здесь опасно. Чтобы нанять нового подрядчика, нужно провести конкурс, а он затягивается. Завершить все работы планируют только в декабре.

Небольшой железобетонный мост — всего 24 метра длиной — находится на границе Зеленограда и Московской области. Кроме автомобилей через него проходят маршруты зеленоградского автобуса 27 и областного 7-го. А также ездят большегрузы, хотя движение грузовиков весом более пяти тонн здесь формально запрещено. Мост построили в 1973 году, он в аварийном состоянии.

По условиям договора, компания «Стройкапитал» должна была закончить основные работы еще в сентябре. Работали с переменным успехом, сроки срывались, а ближе к зиме стройгородок был заброшен, рабочие ушли вообще — ремонт фактически заморозили. Автомобилисты неоднократно жаловались на перекрытые полосы и пробки на мосту, а пешеходам вообще приходится идти по проезжей части.