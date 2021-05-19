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Фирсановский мост обещают доделать только в декабре 19.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт моста через Сходню на Фирсановском шоссе начался почти год назад. Подрядчики выполнили часть работ и исчезли, с ними расторгли контракт. На мосту постоянные пробки, пешеходам ходить здесь опасно. Чтобы нанять нового подрядчика, нужно провести конкурс, а он затягивается. Завершить все работы планируют только в декабре.

Небольшой железобетонный мост — всего 24 метра длиной — находится на границе Зеленограда и Московской области. Кроме автомобилей через него проходят маршруты зеленоградского автобуса 27 и областного 7-го. А также ездят большегрузы, хотя движение грузовиков весом более пяти тонн здесь формально запрещено. Мост построили в 1973 году, он в аварийном состоянии.

По условиям договора, компания «Стройкапитал» должна была закончить основные работы еще в сентябре. Работали с переменным успехом, сроки срывались, а ближе к зиме стройгородок был заброшен, рабочие ушли вообще — ремонт фактически заморозили. Автомобилисты неоднократно жаловались на перекрытые полосы и пробки на мосту, а пешеходам вообще приходится идти по проезжей части.

Контракт со «Стройкапиталом» был расторгнут 12 января (действовал до 30 декабря 2020 года), но конкурс по выбору нового подрядчика на капремонт моста до сих пор не объявлен. То готовили документацию работы, то включали их в план на этот год, то департамент финансов отклонял заявку (все эти подробности сообщала префектура) — точного ответа, когда же доделают мост, не было.

Сейчас документы для объявления нового конкурса на капремонт моста готовы, они на согласовании, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе ГБУ «Гормост». На выполнение оставшихся работ отводят около полугода. Завершить их планируют в декабре.

В «Гормосте» также рассказали, что успел сделать бывший подрядчик. Одним словом — немного. В частности, заменил шесть из требуемых десяти монолитных железобетонных колонн, укрепил только треть площади откосов насыпи на береговых опорах, снял половину асфальта и трансбарьеров. До ряда важных работ дело вообще не дошло. Из 23 миллионов рублей (сумма контракта) он получил всего четыре.

Несмотря на знак 3.4 ««Движение грузовых автомобилей запрещено» по ремонтируемому аварийному мосту продолжают ездить фуры, бетономешалки, контейнеровозы. Об этом в префектуру сообщил местный житель и отметил: «Не ровен час, произойдёт обрушение конструкций оставшейся части моста». В декабре прошлого года фура врезалась в бетонное ограждение моста, из-за чего движение по нему перекрыли в обе стороны.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, фирсановское шоссе, сюжет: капремонт фирсановского моста
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