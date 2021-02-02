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Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью 02.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Капремонт моста через Сходню на Фирсановском шоссе начался в июле 2020 года и должен бы завершиться в сентябре. Но подрядчики исчезли. Новые могут придти только через торги. На мосту по-прежнему перекрыта полоса, на шоссе пробки.

Небольшой железобетонный мост — всего 24 метра длиной — находится на границе Зеленограда и Московской области. Кроме машин через него проходят маршруты зеленоградского автобуса 27 и областного 7-го. Мост построили в 1973 году, он в аварийном состоянии. На мосту планировали заменить пролетные строения, гидроизоляцию, обновить деформационные швы, установить новые опорные части и ограждения, уложить новый асфальт. Всё это должны была сделать компания «Стройкапитал», с которой государственный «Гормост» заключил контракт стоимостью 23 миллиона рублей.

Формально контракт действует до конца года, но фактически работы на мосту должны были завершить до 14 сентября. Работали с переменным успехом, сроки срывались, а в декабре рабочие исчезли. Подрядчик выполнил работы «первого этапа» и получил 4,3 млн рублей. «Гормост» расторг контракт со «Стройкапиталом», а до того неоднократно просил ускорить работы — об этом сообщили в префектуре, отвечая на вопрос жителя об окончании ремонта моста.

«Строительный городок заброшен, автомобилисты и пешеходы испытывают значительные затруднения при движении. Пробки от станции Фирсановка практически каждый день. Пешеходы так вообще рискуют жизнью» , — описал префектуре ситуацию Михаил С. Новый подрядчик придет после ряда формальностей и новых торгов — их планируют провести до апреля.

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Метки:
автомобиль, ремонт и строительство дорог, мост, сюжет: капремонт фирсановского моста
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