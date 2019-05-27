Небольшой железобетонный мост — всего 24 метра длиной — находится на границе Зеленограда и Московской области, возле Назарьево и Елино. Через него проходят маршруты зеленоградского автобуса №27 и областного 7-го. Сейчас объявлен конкурс на выполнение проекта капремонта моста. Сооружение было передано в управление московского учреждения «Гормост» в 2008 году в неудовлетворительном техническом состоянии, отмечается в документах.

Предстоит отремонтировать пролет моста и укрепление откосов, сделать новые опорные части и усилить промежуточные опоры, заменить гидроизоляцию, положить новый асфальт, сделать перила и парапетное ограждение. Транзитные коммуникации вынесут из-под тротуара, а на время работ запланирован вынос и перекладка кабелей связи.



Конкретные конструктивные решения — как будет выглядеть после ремонта мост, — оставляют на усмотрение проектировщиков. Предписано «предусмотреть применение новых материалов и современных строительных технологий».