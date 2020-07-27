Ведутся работы на мосту через реку Сходня, расположенном на Фирсановском шоссе. На двухполосном мосту поочередно перекрывают по одной полосе движения. Капремонт будет до конца года.

Небольшой железобетонный мост — всего 24 метра длиной — находится на границе Зеленограда и Московской области. Кроме машин через него проходят маршруты зеленоградского автобуса №27 и областного 7-го. В связи с капремонтом моста маршруты не отменяются, но из-за перекрытия полос могут задерживаться в пути.

Полного перекрытия моста не будет, поэтапно перекрывается по одной полосе движения, сообщили «Зеленоград.ру» в ГУП «Гормост» — это заказчик капремонта. Точного графика перекрытия в «Гормосте» не назвали. Срок завершения работ — до конца года. При этом «Яндекс.Пробки» сообщает о капремонте и ограничении скорости до 40 км/ч на Фирсановском мосту до 30 сентября.



Автомобильный мост на Фирсановском шоссе построен в 1973 году и сейчас в аварийном состоянии. На мосту заменят пролетные строения, гидроизоляцию, обновят деформационные швы, установят новые опорные части и ограждения, уложат новый асфальт.