Начался капитальный ремонт Фирсановского моста. Движение транспорта ограничено 27.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Ведутся работы на мосту через реку Сходня, расположенном на Фирсановском шоссе. На двухполосном мосту поочередно перекрывают по одной полосе движения. Капремонт будет до конца года.

Небольшой железобетонный мост — всего 24 метра длиной — находится на границе Зеленограда и Московской области. Кроме машин через него проходят маршруты зеленоградского автобуса №27 и областного 7-го. В связи с капремонтом моста маршруты не отменяются, но из-за перекрытия полос могут задерживаться в пути.

Полного перекрытия моста не будет, поэтапно перекрывается по одной полосе движения, сообщили «Зеленоград.ру» в ГУП «Гормост» — это заказчик капремонта. Точного графика перекрытия в «Гормосте» не назвали. Срок завершения работ — до конца года. При этом «Яндекс.Пробки» сообщает о капремонте и ограничении скорости до 40 км/ч на Фирсановском мосту до 30 сентября.

Автомобильный мост на Фирсановском шоссе построен в 1973 году и сейчас в аварийном состоянии. На мосту заменят пролетные строения, гидроизоляцию, обновят деформационные швы, установят новые опорные части и ограждения, уложат новый асфальт.

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Метки:
мост, фирсановское шоссе, река сходня
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