В комментарии к фото с места аварии, размещенной в группе «Подслушано у водителей», спросили, почему этот мост все время ремонтируют: «Он уже полгода стоит без движения, раза 2-3 в неделю там езжу, и картина все время одна и та же».

Капитальный ремонт Фирсановского моста начался в июле 2020 года. На двухполосном мосту поочередно перекрывают по одной полосе движения. Капремонт будет продолжаться до конца года. Этот мост построен в 1973 году, и сейчас находится в аварийном состоянии. На мосту заменят пролетные строения, гидроизоляцию, обновят деформационные швы, установят новые опорные части и ограждения, уложат новый асфальт.