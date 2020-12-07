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Из-за аварии на мосту Фирсановское шоссе перекрыли в обе стороны 07.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Днем 7 декабря на мосту по дороге в Фирсановку произошла авария, из-за этого движение перекрыто в обе стороны. Ожидается, что движение восстановят к 17 часам.

В комментарии к фото с места аварии, размещенной в группе «Подслушано у водителей», спросили, почему этот мост все время ремонтируют: «Он уже полгода стоит без движения, раза 2-3 в неделю там езжу, и картина все время одна и та же».

Капитальный ремонт Фирсановского моста начался в июле 2020 года. На двухполосном мосту поочередно перекрывают по одной полосе движения. Капремонт будет продолжаться до конца года. Этот мост построен в 1973 году, и сейчас находится в аварийном состоянии. На мосту заменят пролетные строения, гидроизоляцию, обновят деформационные швы, установят новые опорные части и ограждения, уложат новый асфальт.

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Метки:
дтп, происшествия
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