Определен подрядчик, который завершит брошенный капитальный ремонт моста через Сходню на Фирсановском шоссе. Контракт с новым подрядчиком заключен еще 16 июня, но около месяца отводится на различные согласования проекта производства работ с контролирующими инстанциями. После чего уже рабочие должны появиться на месте. Но могут начать и раньше.
Завершение капремонта Фирсановского моста обойдётся в 19,7 млн рублей. Договор заключен с компанией «Тамбовинвестстрой», ей дано полгода, чтобы всё доделать. Хотя компания зарегистрирована в Тамбове, по данным системы «Контур-Фокус», московский «Гормост» (обслуживает мосты и тоннели) заключил в этом году с ней ряд контрактов на выполнение или проектирование капитального ремонта автомобильных мостов и путепроводов, в том числе через Москва-реку. Всего за последний год компания получила более госконтрактов на сумму более двух миллиардов рублей.
Капремонт Фирсановского моста начался год назад, но прежние подрядчики выполнили малую часть работ и исчезли. Сейчас движение по мосту затруднено — он сужен до одной полосы, для разъезда стоят временные светофоры.
В «Гормосте» ранее рассказали, что успел сделать бывший подрядчик. Одним словом — немного. В частности, заменил шесть из требуемых десяти монолитных железобетонных колонн, укрепил только треть площади откосов насыпи на береговых опорах, снял половину асфальта и трансбарьеров. До ряда важных работ дело вообще не дошло. Из 23 миллионов рублей (сумма прошлого контракта) он получил четыре.
Железобетонный мост — всего 24 метра длиной, две полосы движения — находится на границе Зеленограда и Московской области, его построили в 1973 году. Он в аварийном состоянии. Кроме автомобилей, через него проходят маршруты зеленоградского автобуса 27 и областного 7-го. А также ездят большегрузы, хотя движение грузовиков весом более пяти тонн здесь формально запрещено.