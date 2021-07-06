Определен подрядчик, который завершит брошенный капитальный ремонт моста через Сходню на Фирсановском шоссе. Контракт с новым подрядчиком заключен еще 16 июня, но около месяца отводится на различные согласования проекта производства работ с контролирующими инстанциями. После чего уже рабочие должны появиться на месте. Но могут начать и раньше.

Завершение капремонта Фирсановского моста обойдётся в 19,7 млн рублей. Договор заключен с компанией «Тамбовинвестстрой», ей дано полгода, чтобы всё доделать. Хотя компания зарегистрирована в Тамбове, по данным системы «Контур-Фокус», московский «Гормост» (обслуживает мосты и тоннели) заключил в этом году с ней ряд контрактов на выполнение или проектирование капитального ремонта автомобильных мостов и путепроводов, в том числе через Москва-реку. Всего за последний год компания получила более госконтрактов на сумму более двух миллиардов рублей.

Капремонт Фирсановского моста начался год назад, но прежние подрядчики выполнили малую часть работ и исчезли. Сейчас движение по мосту затруднено — он сужен до одной полосы, для разъезда стоят временные светофоры.