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Непрерывный тротуар или знание ПДД. Как нужно обустроить выезды с прилегающих территорий, чтобы на них сбивали меньше пешеходов и велосипедистов 18.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Десятки выездов из дворов, парковок и других прилегающих территорий на автомобильные дороги обустроены зачастую таким образом, что водителям и пешеходам встречаться на них опасно — каждый должен быть предельно внимателен, а дорожная инфраструктура никак им не помогает. Как нужно обезопасить такие выезды, «Зеленоград.ру» спросил у чиновников, экспертов и участников дорожного движения.

На фото ниже — место недавнего ДТП на Солнечной аллее, где машина сбила велосипедиста. Пешеходная дорожка здесь просто понижается до проезжей части и потом снова становится пешеходной дорожкой.

Водитель выезжал с парковки, и остановился, чтобы пропустить транспорт на главной дороге. Он смотрел налево и не заметил велосипедиста, который ехал вдоль аллеи по пешеходной дорожке. Судя по всему, водитель забыл, что кроме машин на дороге, ему ещё нужно пропустить пешеходов и велосипедистов, а велосипедист полагал, что успеет проехать, пока машина стоит.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и префектуре «Зеленоград.ру» сказали, что этот участок — выезд с прилегающей территории, а значит, уступить дорогу должен был автомобилист, пешеходного перехода здесь нет — велосипедист не должен был спешиваться. В ГИБДД уточнили: водитель ехал по прилегающей территории и столкнулся с велосипедистом, который ехал по тротуару. Таким образом, отмеченный на фото ниже участок дороги в ГИБДД считают тротуаром.

На фото ниже еще один неоднозначный выезд — из двора корпуса 1824 на Новокрюковскую улицу. Здесь пешеходная дорожка также пересекает выезд, а знак «Конец жилой зоны» перед ней как бы показывает водителю, что приоритета у пешеходов больше нет.

Мнение №1: Ничего исправлять не нужно

Возможно, такие пересечение стоит обозначать, как пешеходный переход. Но в ЦОДД и префектуре полагают, что это лишнее. «Выезд с прилегающей территории, пешеходный переход там не нужен, там все хорошо» , — заверили в Центре.

В префектуре объяснили свою позицию так: приоритет в движении велосипедистов и пешеходов для таких участков прописан в правилах дорожного движения (п. 8.3), поэтому обустройство пешеходного перехода здесь не планируется.

Схожей позиции придерживается технический директор «Спецдорпроекта» Константин Антонович. По его мнению, все, что необходимо, на участке уже установлено, и установка новых знаков или нанесение разметки — ерунда с точки зрения исключения таких аварий.

«Приезжайте в любую развитую страну и убедитесь: там всего этого визуального мусора нет, потому что должна быть культура. Это ДТП произошло из-за невнимательности обоих участников дорожного движения. Один летит по тротуару на велосипеде, не снижая скорость и не спешиваясь, другой тоже непонятно куда смотрит: в телефон, может быть. С точки зрения безопасности на этом участке больше ничего не надо: просто ехать с открытыми глазами и думать о своей безопасности. Даже если ты триста раз прав, притормози, пропусти: это же твое здоровье», — считает он.

Мнение №2: Сделать лучше обзор

Непосредственно на участке ДТП на Солнечной аллее обзор пересечение выезда и пешеходной дорожки частично загорожен сплошным забором. Наш читатель Никита, который передвигается на велосипеде, считает, что улучшить видимость можно, сделав угол забора из сетки-рабицы, а не из профнастила.

Ещё в этом месте на столбе есть зеркало. «В него теоретически можно увидеть подъезжающий автомобиль, но только при хорошей видимости и хорошем зрении, — говорит Никита. — Когда еду на велосипеде из Крюково в сторону МИЭТа, обычно там притормаживаю, но не до полной остановки».

По мнению другого велосипедиста, Виталия, в «мертвых» зонах стоит ставить сферические зеркала достаточного размера, расположенные со стороны опасного участка. То есть конкретно в этом случае зеркало должно стоять слева — со стороны, куда обращен взгляд в ожидании помехи. Сейчас там установлено зеркало в месте, где его не ожидаешь, а еще оно маленькое и поэтому обладает высокой кривизной, что сильно искажает отображение ситуации на дороге, добавил он. Кроме того, машинам стоит запретить парковаться в непосредственной близости от таких пересечений, не сажать кусты, либо следить, чтобы они не загораживали обзор.

Мнение №3: сделать непрерывный тротуар

Из-за того, что тротуар прерывается дорогой, визуально машина главнее: кажется, что это пешеходы должны ее пропускать, хотя по правилам это не так, считает глава зеленоградского отделения фонда «Городские проекты» Илья Селиверстов. Решением, по его мнению, стал бы приподнятый пешеходный переход: он подчеркивает приоритет пешеходов, и уже водитель понимает, что он здесь второстепенный и именно он пересекает пешеходную инфраструктуру. К тому же сама приподнятость заставляет водителей сбрасывать скорость, что тоже благоприятно сказывается на дорожной ситуации на таких пересечениях.

Велосипедист Никита поддерживает это решение, но Виталий, напротив, уверен в бесполезности этой затеи: «Водители будут психовать, переживая за подвеску, тормоза, сцепление, а водители внедорожников — просто игнорировать».

Константин Антонович также уверен, что приподнятый переход ничем не поможет: «Велосипедисты хотят приподнятый пешеходный переход — а они будут на нем спешиваться? Не будут, хотя обязаны».

Но, возможно, достаточно не делать полноценный переход, а лишь не прерывать пешеходную дорожку. Такие решения уже есть во многих местах в центре Москвы — тротуар немного понижается, но водитель при этом видит, что действительно (а не в фантазиях ГИБДД) пересекает тротуар, понимая, что пешеходы здесь главные.

Как обезопасить выезды с прилегающих территорий?
Никак, просто соблюдать ПДД
Не загораживать обзор
Сделать непрерывный тротуар
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Метки:
ремонт и строительство дорог, безопасность дорожного движения, Антонович Константин, Селиверстов Илья
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