Мнение №1: Ничего исправлять не нужно

Возможно, такие пересечение стоит обозначать, как пешеходный переход. Но в ЦОДД и префектуре полагают, что это лишнее. «Выезд с прилегающей территории, пешеходный переход там не нужен, там все хорошо» , — заверили в Центре.

В префектуре объяснили свою позицию так: приоритет в движении велосипедистов и пешеходов для таких участков прописан в правилах дорожного движения (п. 8.3), поэтому обустройство пешеходного перехода здесь не планируется.

Схожей позиции придерживается технический директор «Спецдорпроекта» Константин Антонович. По его мнению, все, что необходимо, на участке уже установлено, и установка новых знаков или нанесение разметки — ерунда с точки зрения исключения таких аварий.

«Приезжайте в любую развитую страну и убедитесь: там всего этого визуального мусора нет, потому что должна быть культура. Это ДТП произошло из-за невнимательности обоих участников дорожного движения. Один летит по тротуару на велосипеде, не снижая скорость и не спешиваясь, другой тоже непонятно куда смотрит: в телефон, может быть. С точки зрения безопасности на этом участке больше ничего не надо: просто ехать с открытыми глазами и думать о своей безопасности. Даже если ты триста раз прав, притормози, пропусти: это же твое здоровье», — считает он.