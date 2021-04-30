При этом ответственность не только на водителе. По правилам, велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Кроме того, хотя по сути место ДТП — пешеходный переход, на нём нет ни разметки, ни знаков. Некоторые специалисты рекомендуют в таких местах делать приподнятый переход от одного тротуара к другому.

В группе «ЗелАО AUTO» водители обсуждают, что на этом месте есть зеркало, которое позволяет автомобилистам видеть, что происходит за забором. «Там висит зеркало, но водители при выезде смотрят на дорогу и на машины налево. Может быть, поможет лежак и на дороге для машин, и для велосипедистов на тротуаре» , — написал один из пользователей. Также участники обсуждения отметили, что такие ДТП в этом месте происходят не первый раз.