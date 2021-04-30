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Велосипедиста сбили на Солнечной аллее: он не спешился на переходе, водитель его не заметил, а сам переход никак не отмечен 30.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Велосипедиста сбили в пятницу около 10:30 возле пожарной части на Солнечной аллее. По словам очевидца, водитель выезжал из проезда с парковки со шлагбаумом и остановился, чтобы пропустить транспорт на главной дороге. В это время велосипедист ехал вдоль Солнечной аллеи по пешеходной дорожке. Судя по всему, ДТП произошло, потому что водитель не ожидал, что кто-то начнет двигаться со стороны пешеходной дорожки, а велосипедист полагал, что успеет проехать, пока машина стоит. Серьёзных травм велосипедист не получил.

При этом ответственность не только на водителе. По правилам, велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Кроме того, хотя по сути место ДТП — пешеходный переход, на нём нет ни разметки, ни знаков. Некоторые специалисты рекомендуют в таких местах делать приподнятый переход от одного тротуара к другому.

В группе «ЗелАО AUTO» водители обсуждают, что на этом месте есть зеркало, которое позволяет автомобилистам видеть, что происходит за забором. «Там висит зеркало, но водители при выезде смотрят на дорогу и на машины налево. Может быть, поможет лежак и на дороге для машин, и для велосипедистов на тротуаре» , — написал один из пользователей. Также участники обсуждения отметили, что такие ДТП в этом месте происходят не первый раз.

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Кто больше виноват в ДТП?
Водитель — не смотрел по сторонам
Велосипедист — не спешился на переход
Дорожные службы — не сделали разметку
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Метки:
автомобиль, дтп, происшествия, велосипед, солнечная аллея
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