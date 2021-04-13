Прокатиться, правда, не удалось. На момент публикации станцию на Крюковской площади как раз пытались запустить, велосипедов на ней ещё не было. Сотрудник «Велобайка» в разговоре с корреспондентом «Зеленоград.ру» посетовал, что ездить до Зеленограда и настраивать станции долго.

На станции у МИЭТа стояло восемь велосипедов, на станции в Крюково обещали пока поставить семь. Причем креплений для велосипедов на каждой около 20.

В этом году в нашем городе планируют открыть всего шесть станций велопроката, на них будет 60 велосипедов, сообщили в пресс-службе банка ВТБ (партнер дептранса в программе общественного городского велопроката).

Где разместятся остальные четыре станции, пока неизвестно, в дептрансе уточняли «Зеленоград.ру», что адресный перечень утвердят к концу апреля. Ранее речь шла о семи точках: