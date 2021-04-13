Две первые станции проката велосипедов «Велобайк» открыли в Зеленограде 13 апреля. Их разместили на Крюковской площади и возле МИЭТа.
Станция у МИЭТа расположена примерно в 50 метрах от остановки в сторону моста через Сходню.
Станция на Крюковской площади (на стороне "старого города") - за киосками "Мосгортранса", возле ограждения парковки.
Прокатиться, правда, не удалось. На момент публикации станцию на Крюковской площади как раз пытались запустить, велосипедов на ней ещё не было. Сотрудник «Велобайка» в разговоре с корреспондентом «Зеленоград.ру» посетовал, что ездить до Зеленограда и настраивать станции долго.
На станции у МИЭТа стояло восемь велосипедов, на станции в Крюково обещали пока поставить семь. Причем креплений для велосипедов на каждой около 20.
В этом году в нашем городе планируют открыть всего шесть станций велопроката, на них будет 60 велосипедов, сообщили в пресс-службе банка ВТБ (партнер дептранса в программе общественного городского велопроката).
Где разместятся остальные четыре станции, пока неизвестно, в дептрансе уточняли «Зеленоград.ру», что адресный перечень утвердят к концу апреля. Ранее речь шла о семи точках:
- Крюковская площадь
- Площадь Шокина, дом 1 (МИЭТ)
- Площадь Юности, дом 2 строение 1 (торговый центр)
- Улица Юности, 11 (студенческое общежитие)
- корпус 445 (возле «1000 мелочей»)
- корпус 1104 (ТЦ «Ольга»)
- Центральная площадь, дом 1 (Культурный центр «Зеленоград»)
Мэр Собянин говорит, что станции ставят там, где просят жители, а пожелания можно прислать в чат-бот телеграм-канала «Дептранс Москвы» или на Единый транспортный портал.
Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.
Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию. Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут).
Всего в Москве в 2021 году появится 67 новых станций проката и около 500 новых велосипедов. Таким образом, жители смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях.