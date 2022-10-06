Тысячи машин каждый день проезжают через Зеленоград только чтобы развернуться и заехать с Ленинградского шоссе в сторону Менделеево — прямой съезд до сих пор не построили, хотя он был и остается в проекте развязки на 41-м километре трассы.
Начать стройку мешали ошибки в документах при переводе лесных участков под строительство дороги, исправить которые не помогло даже вмешательство Собянина. Похоже, после этого отчаявшиеся чиновники «забили» на этот проект. А между тем четыре года назад появился закон, позволяющий построить дорогу даже через спорные участки. Редакция «Зеленоград.ру» вместе с депутатом в Мосгордуме Андреем Титовым выяснила подробности в федеральном правительстве.
Транспортную развязку у мемориала «Штыки» построили шесть лет назад. В проекте строительство разделялось на два этапа. Первый — тоннель, пешеходный переход, съезды с Ленинградского шоссе при движении из области в Менделеево и из Москвы в Зеленоград — выполнили, построили. Второй — съезд в Менделеево при движении из Москвы — нет.
Сама развязка как транспортный объект находится на территории Москвы. Участок, по которому должны проложить съезд в Менделеево, — на территории Московской области. Статус части участка — земли лесного фонда. Чиновники говорили, что надо изменить назначение участка на «земли промышленности, энергетики и транспорта». Перевод земель из одного статуса (категории) в другой уперся в бюрократические противоречия.
Мэр Сергей Собянин его тогдашний заместитель Марат Хуснуллин писали министру природных ресурсов, но результатов это не дало. При этом саму достройку развязки — то есть строительство съезда — никто не отменял. Деньги на эти работы заложены в действующей московской адресной инвестиционной программе (АИП) строительства.
«Зеленоград.ру» направил просьбы о содействии в дотройке развязки депутатам разных уровней и чиновникам.
Депутат Мосгордумы Титов. После обращения редакции депутат Мосгордумы Андрей Титов придумал попросить об оказании содействия в строительстве съезда к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. «Прошу вас помочь закончить работу, начатую ещё на посту заместителя мэра Москвы, — говорится, в частности, в письме Титова. — Жители моего избирательного округа очень ждут этого».
Депутат Госдумы Белых. Также мы отправили просьбы о содействии депутату Госдумы Ирине Белых. Это казалось особенно перспективно — межведомственные проблемы федерального уровня как раз депутат Госдумы и может решить. Дополнительную надежду придавал предвыборный плакат Белых со слоганом «Приносить пользу нашему Зеленограду», который в 2021 году висел как раз над недостроенной дорогой. Однако ответа от Белых мы не получили.
Губернатор Подмосковья Воробьев. В аппарате губернатора, не вникнув в суть, письмо переслали в областной Минтранс, оттуда — в московский департамент строительства. Хотя при желании можно было вчитаться и понять, что вопрос застрял в подмосковном лесхозе. Ну а у московского департамента ничего нового — строить невозможно, потому что надо перевести часть земельного участка из одной категории в другую.
Полезным оказался только ответ из правительства РФ депутату Мосгордумы Титову. Обращение депутата рассмотрели три участвующие в ситуации ведомства — Минприроды, Рослесхоз и Росреестр — и выяснили, что сейчас, кажется, уже ничего не мешает достроить развязку
Из ответа Титову стало ясно, что согласование перевода земли в другую категорию застопорилось на Комитете лесного хозяйства Московской области — от них нет ответа с 2017 года.
Но важно было другое — с 2018 года принят закон № 341-ФЗ, который упрощает строительство автомобильных дорог как раз в таких случаях, на которых застопорилась достройка нашей развязки.
Закон решает проблему, когда дорога (или другой «линейный объект» — трубопровод, линия электропередач и т. п.) проходит через множество земельных участков, которые могут разного назначения, нигде не зарегистрированными, не иметь четко описанных границ. Поэтому закон разрешил строить линейные объекты на условиях публичного сервитута. Это одностороннее декларативное ограничение прав собственника земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения. То есть решением властей оформляют публичный сервитут, строят дорогу, а потом уже занимаются согласованиями с собственником участка.
Кажется, сам факт упоминания правительством в официальном ответе депутату Мосгордумы этого закона говорит о том, что его можно применить для достройки развязки на 41-м километре Ленинградского шоссе. С одной стороны Комлесхоз застрял в каких-то исправлениях данных о земельных участках. С другой — есть действующий уже четыре года закон, с большой вероятностью позволяющий обойтись без этих исправлений. «Вот по нему и действуйте», как бы говорит Минприроды московским властям, которые и должны достроить развязку.
Чтобы попробовать возобновить строительство развязки с учетом положения 314-го закона и разъяснения Минприроды, редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в префектуру и департамент строительства. Об их ответах сообщим.