История вопроса

Транспортную развязку на 40-м километре Ленинградского шоссе, у мемориала «Штыки», построили шесть лет назад. В проекте строительство разделялось на два этапа. Первый — тоннель, пешеходный переход, съезды с Ленинградского шоссе при движении из области в Менделеево и из Москвы в Зеленоград. Всё это построили.

Второй этап — съезд в Менделеево при движении из Москвы. А вот с ним возникли проблемы, строить его даже не начали. Из-за этого водители, едущие в Менделеево, вынуждены заезжать в Зеленоград и разворачиваться на Панфиловском проспекте. Дополнительный пробег — около полутора километров. Плюс множество дополнительных машин в городе, плюс лишние выхлопные газы для жителей 1-го микрорайона.

В 2016 году перед открытием развязки говорили, что причина задержки в необходимости вырубки леса, и подмосковное лесничество не дает разрешение на производство работ за «Штыками». Через два года, в 2018-м, в префектуре сообщили, что разрешения на строительство съезда так и нет — дорога должна пройти по участкам, находящимся в статусе земель лесного фонда, на которых такое строительство запрещено. Надо изменить их назначение, переведя в категорию «земли транспорта». Из ответов чиновников казалось, что работа по переводу земли в другое назначение идёт, но это было не так. Похоже, уже тогда строители фактически оставили попытки решить проблему.