Тысячи машин каждый день проезжают через Зеленоград только чтобы развернуться и заехать с Ленинградского шоссе в сторону Менделеево — прямой съезд до сих пор не построили, хотя он был и остается в проекте этой развязки. Мешают ошибки в бумагах, исправить которые, похоже, не под силу никому. За дело брался сам Собянин, но и его вмешательство не привело к успеху. Рассказываем историю этой бюрократической войны и объясняем, как мы с вами можем помочь её выиграть.
Транспортную развязку на 40-м километре Ленинградского шоссе, у мемориала «Штыки», построили шесть лет назад. В проекте строительство разделялось на два этапа. Первый — тоннель, пешеходный переход, съезды с Ленинградского шоссе при движении из области в Менделеево и из Москвы в Зеленоград. Всё это построили.
Второй этап — съезд в Менделеево при движении из Москвы. А вот с ним возникли проблемы, строить его даже не начали. Из-за этого водители, едущие в Менделеево, вынуждены заезжать в Зеленоград и разворачиваться на Панфиловском проспекте. Дополнительный пробег — около полутора километров. Плюс множество дополнительных машин в городе, плюс лишние выхлопные газы для жителей 1-го микрорайона.
В 2016 году перед открытием развязки говорили, что причина задержки в необходимости вырубки леса, и подмосковное лесничество не дает разрешение на производство работ за «Штыками». Через два года, в 2018-м, в префектуре сообщили, что разрешения на строительство съезда так и нет — дорога должна пройти по участкам, находящимся в статусе земель лесного фонда, на которых такое строительство запрещено. Надо изменить их назначение, переведя в категорию «земли транспорта». Из ответов чиновников казалось, что работа по переводу земли в другое назначение идёт, но это было не так. Похоже, уже тогда строители фактически оставили попытки решить проблему.
Нет, официально из состава проекта этот съезд никто не исключал — он есть в постановлении правительства Москвы №819 и постановлении правительства Московской области №590/29. А также значится в действующей московской Адресной инвестиционной программе строительства.
Но на вопросы «Зеленоград.ру», как двигается процесс перевода земель и согласования, кто вообще этим занимается, и почему так долго, в департаменте строительства и префектуре дали однотипные ответы. Они повторяют информацию четырехлетней давности о землях и резюмируют — сроки строительства съезда не определены.
Департамент строительства также любезно сообщил, что «въезд на Льяловское шоссе осуществляется через Панфиловский проспект». На остальные вопросы не ответили. За четыре года дело не сдвинулось вообще никак.
Занимались, но ничего не вышло. О причинах известно из служебной записки, которую главный инженер ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» (УДМС) направил своему директору (копия есть у «Зеленоград.ру»). УДМС было заказчиком строительства развязки, оно подчиняется департаменту строительства. Это письмо — обоснование, почему нужно было разрешить техническому заказчику строительства, компании «Генеральная дирекция Центр», закрыть государственные контракты по соглашению сторон. В нём-то и рассказывается, что пошло не так.
Итак, департамент строительства, «Генеральная дирекция Центр» и подмосковный Комитет лесного хозяйства подготовили необходимые документы для изменения целевого назначения участков под строительство съезда и отправили их в федеральный Рослесхоз и министерство природных ресурсов РФ, которые должны были согласовать изменения. Но министерство вернуло документы без согласования.
Причина: площадь лесных участков в документах, оформленных Комлесхозом, не соответствует площади таковых на кадастровой карте. Расхождение произошло потому, что Комлесхоз составлял свои документы на основании планшетов лесоустройств [первичные картографические документы, составляемые по результатам съемки леса], которые не учитывают установленные границы Москвы и Ленинградского шоссе, в отношении границ которых ранее осуществлен кадастровый учет. И при постановке лесных участков на учет Росреестр исключил из кадастра участки Москвы и Ленинградского шоссе, ранее постановленные на учет.
Подмосковный Лесхоз как-то привел в соответствие площадь нужных для строительства участков с данными Росреестра, но снова возникла какая-то техническая проблема. Материалы лесного хозяйства не соответствуют материалам Росреестра, поэтому в планшетах лесоустройства возникла чересполосица [расположение земельных участков одного хозяйства полосами вперемежку, вразброс с чужими участками]. Это противоречит статье 11.9 Земельного кодекса РФ, а значит, изменить целевое назначение земель невозможно.
В 2011 году мэр Сергей Собянин приехал в Зеленоград, чтобы на месте обсудить с префектом Анатолием Смирновым планы по развитию города. Развязка на въезде в Зеленоград у «Штыков» тогда была одной из самых проблемных точек.
Возможно, именно тогда Смирнов повёз Собянина через проблемный перекресток, чтобы наглядно показать мэру необходимость финансирования строительства развязки у «Штыков». Как бы там ни было, уже на следующий год развязку активно проектировали.
А когда строительство развязки уперлось в вопрос с землей лесфонда, Собянин снова вмешался. Мэр и его тогдашний заместитель Марат Хуснуллин направляли письма министру природных ресурсов и экологии. Что было в этих письмах мы не знаем, но результатов это не дало. Видимо, на этом все устали бороться и поставили точку.
При этом главный инженер УДМС писал в своей служебной записке, что работу по переводу земель из лесного фонда надо продолжить и поручить её надо самому УДМС. Поручили ли продолжить, неизвестно.
Судя по ответу департамента строительства, которому подчиняется УДМС, работы по дальнейшему оформлению земельных участков для достройки развязки или завязли в каких-то бюрократических дебрях, или остановили, посчитав, что усилия не соответствуют важности развязки.
Для больших чиновников, возможно, так и есть, но для зеленоградцев, жителей Менделеево и соседних населенных пунктов по Льяловскому шоссе — это всё ещё важная проблема. Представители Зеленограда в органах власти не должны о ней забывать.
Наша задача — напомнить им об этом. Редакция «Зеленоград.ру» отправила обращения зеленоградским и солнечногорским депутатам разных уровней, а также в правительство РФ и администрацию президента.