На Пятницком шоссе модернизируют два перекрёстка — на пересечении с Жилинской улицей и Георгиевским шоссе
Ремонт на эстакаде через железную дорогу, которая находится между Жилино и ЦКАД, начался в выходные — для проезда осталась одна полоса, движение регулируется светофором.
Сколько продлится ремонт, неизвестно. На месте работ стоит информационный щит с датами 2022 года, но судя по нему, работы рассчитаны на два с половиной месяца, то есть ремонт продлится примерно до конца лета. А канал 360tv сообщил, что ещё дольше — до октября.
Водители жалуются на большие пробки, доходящие до поворота на Георгиевское шоссе в Зеленограде. Возможная причина — неадекватная реальной интенсивности потока регулировка светофора. В любом случае советуют объезжать пробку по ЦКАДу и Ленинградке, или искать другие пути объезда.
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