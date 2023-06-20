Ремонт на эстакаде через железную дорогу, которая находится между Жилино и ЦКАД, начался в выходные — для проезда осталась одна полоса, движение регулируется светофором.

Сколько продлится ремонт, неизвестно. На месте работ стоит информационный щит с датами 2022 года, но судя по нему, работы рассчитаны на два с половиной месяца, то есть ремонт продлится примерно до конца лета. А канал 360tv сообщил, что ещё дольше — до октября.

Водители жалуются на большие пробки, доходящие до поворота на Георгиевское шоссе в Зеленограде. Возможная причина — неадекватная реальной интенсивности потока регулировка светофора. В любом случае советуют объезжать пробку по ЦКАДу и Ленинградке, или искать другие пути объезда.