На пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе удлинят левоповоротный карман с 40 до 200 метров, тем самым пропускная способность участка увеличится с 4 до 30 автомобилей.
На пересечении улицы Жилинской и Пятницкого шоссе проведут переразметку моста через реку Горетовку на две полосы, переходно-скоростную полосу к мосту удлинят на 60 метров, чтобы было удобнее выезжать из ЖК «Зеленоградский». Также обустроят тротуар (300 м) от моста до магазина на улице Трёхсвятской, чтобы путь пешеходов был безопаснее.
В областном министерстве транспорта обещают, что работы проведут до июня.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Зеленоградский депутат проголосовала за электронные повестки в армию. От их получения невозможно уклониться Новости
Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA — 28 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Медицинский центр «Томоград» приглашает провести диагностику методом компьютерной томографии с контрастным усилением Реклама
Для чего ребенку компьютерное образование? Осваивать одну из самых востребованных профессий будущего лучше с детства Реклама
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Реконструкция станции Малино продлится полтора года. На это время построят временный пешеходный мост — как в Крюково Новости
Тюрина Марина — специалист по грудному вскармливанию, перинатальной психологии, психосоматике и аромапсихологии Реклама
Спектакль «Гроза. Апокриф» — 15 апреля на сцене театра «Ведогонь». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Надежность дорожного покрытия автомагистрали М-12 обеспечивают битумные материалы «Газпром нефти» — 100 тысяч тонн битумов поставлено в 2022 году для строительства трассы Реклама
Сбор старой бытовой техники и электроники — 15 апреля в трёх точках Зеленограда и окрестностей Афиша
Участок между Школьным озером и 10-м микрорайоном благоустроят в этом году. Вот что там сделают Новости