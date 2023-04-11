На пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе удлинят левоповоротный карман с 40 до 200 метров, тем самым пропускная способность участка увеличится с 4 до 30 автомобилей.

На пересечении улицы Жилинской и Пятницкого шоссе проведут переразметку моста через реку Горетовку на две полосы, переходно-скоростную полосу к мосту удлинят на 60 метров, чтобы было удобнее выезжать из ЖК «Зеленоградский». Также обустроят тротуар (300 м) от моста до магазина на улице Трёхсвятской, чтобы путь пешеходов был безопаснее.