Фирсановский мост снова частично перекроют на четыре месяца для завершения ремонта 30.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Реверсивное движение введут по мосту на Фирсановском шоссе через реку Сходня, чтобы довести до конца ремонт, длящийся уже третий год.

«Срок ограничения движения на время капитального ремонта составит 120 календарных дней с начала работ», сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. И отметили, что сейчас Фирсановский мост поддерживается в удовлетворительном состоянии, проезд по нему безопасен.

Для завершения ремонта выделили около 12 миллионов рублей, сейчас подбирают подрядчика. Контракт с ним могут заключить уже в ноябре.

Ремонт предполагает замену пролетных строений, гидроизоляции, ограждений, перил, дорожного полотна. За эти годы — с 2020-го — успели сделать только правую сторону (при движении в Зеленоград), там заменили пролет, асфальт, барьерные и перильные ограждения. Асфальт, правда, уже далеко не новый, в нём образовались ямы. Левая сторона моста стоит нетронутая — то есть, в аварийном состоянии.

В этом году остановку работ объяснили отсутствием металлических балок «в связи с загруженностью российских заводов, выпускающих металлоконструкции». Соответственно, подрядчик не мог выполнить обязательства по контракту и ушёл — ещё в конце прошлого года. Учреждение «Гормост», в ведении которого находится мост, ждал балки, поэтому новый аукцион на выбор подрядчика объявил только в конце июля, рассчитывая закончить ремонт к концу года, но желающих не нашлось, ни одной заявки не поступило.

Короткий железобетонный мост через реку Сходня на Фирсановском шоссе находится на границе Зеленограда и Московской области. Его построили в 1973 году, капремонт необходим из-за аварийного состояния моста. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й.

Три попытки ремонта моста

Первая попытка. В 2020 году компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения на Фирсановском мосту. Работы были выполнены «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта «Гормоста». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.

Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» договор расторгли в одностороннем порядке, затем был долгий перерыв. Потом «Гормост» заключил договор с ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.

Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. В июле 2022 года «Гормост» заключил договор с третьим подрядчиком, ООО «ТрансОйл». На выполнение работ давалось 180 дней. Но тут возникла проблема с металлическими балками. необходимыми для монтажа пролета. Она не решалась, и пришлось разорвать контракт и с этим подрядчиком — «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, фирсановское шоссе, сюжет: капремонт фирсановского моста
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
ГИБДД сообщает о значительном росте числа ДТП. Там это связывают с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
Фирсановский мост снова частично перекроют на четыре месяца для завершения ремонта Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 5 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
Новостройки в Крюково — лидеры по росту цен в Москве. Цены растут, а предложение пока не увеличивается Новости
Мюзикл-шоу: Две легенды! Чикаго и Mamma Mia — 5 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Дождевую канализацию вдоль улицы Каменка капитально отремонтируют. Раскопок при этом не будет Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Студенческий билет с запрещенной символикой на обложке показал студент МИЭТа на проходной. Суд арестовал его и заодно оштрафовал за прежние проукраинские высказывания Новости
Врач аллерголог-иммунолог Такунова Светлана Витольдовна приглашает на приём в современных медцентрах «Никор-мед» Реклама
В этот день 114 лет назад родился Александр Шокин, в честь которого названа площадь в Зеленограде и благодаря которому наш город в принципе стал таким, как мы его знаем Истории
До станции Крюково будет следовать часть областных автобусов маршрута 437 «Клин—метро Водный стадион». Изменения произошли внезапно Новости
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек Новости
Делай правильный выбор вместе с Sura Sushi Реклама
Облаву на безбилетников устроили в Ховрино Новости
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру