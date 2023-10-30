Реверсивное движение введут по мосту на Фирсановском шоссе через реку Сходня, чтобы довести до конца ремонт, длящийся уже третий год.

«Срок ограничения движения на время капитального ремонта составит 120 календарных дней с начала работ», сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. И отметили, что сейчас Фирсановский мост поддерживается в удовлетворительном состоянии, проезд по нему безопасен.

Для завершения ремонта выделили около 12 миллионов рублей, сейчас подбирают подрядчика. Контракт с ним могут заключить уже в ноябре.