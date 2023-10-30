Реверсивное движение введут по мосту на Фирсановском шоссе через реку Сходня, чтобы довести до конца ремонт, длящийся уже третий год.
«Срок ограничения движения на время капитального ремонта составит 120 календарных дней с начала работ», сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. И отметили, что сейчас Фирсановский мост поддерживается в удовлетворительном состоянии, проезд по нему безопасен.
Для завершения ремонта выделили около 12 миллионов рублей, сейчас подбирают подрядчика. Контракт с ним могут заключить уже в ноябре.
Ремонт предполагает замену пролетных строений, гидроизоляции, ограждений, перил, дорожного полотна. За эти годы — с 2020-го — успели сделать только правую сторону (при движении в Зеленоград), там заменили пролет, асфальт, барьерные и перильные ограждения. Асфальт, правда, уже далеко не новый, в нём образовались ямы. Левая сторона моста стоит нетронутая — то есть, в аварийном состоянии.
В этом году остановку работ объяснили отсутствием металлических балок «в связи с загруженностью российских заводов, выпускающих металлоконструкции». Соответственно, подрядчик не мог выполнить обязательства по контракту и ушёл — ещё в конце прошлого года. Учреждение «Гормост», в ведении которого находится мост, ждал балки, поэтому новый аукцион на выбор подрядчика объявил только в конце июля, рассчитывая закончить ремонт к концу года, но желающих не нашлось, ни одной заявки не поступило.
Короткий железобетонный мост через реку Сходня на Фирсановском шоссе находится на границе Зеленограда и Московской области. Его построили в 1973 году, капремонт необходим из-за аварийного состояния моста. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й.
Первая попытка. В 2020 году компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения на Фирсановском мосту. Работы были выполнены «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта «Гормоста». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.
Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» договор расторгли в одностороннем порядке, затем был долгий перерыв. Потом «Гормост» заключил договор с ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.
Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. В июле 2022 года «Гормост» заключил договор с третьим подрядчиком, ООО «ТрансОйл». На выполнение работ давалось 180 дней. Но тут возникла проблема с металлическими балками. необходимыми для монтажа пролета. Она не решалась, и пришлось разорвать контракт и с этим подрядчиком — «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон».