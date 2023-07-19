МЦД в Зеленограде запустят, возможно, 15-го августа: проезд дешевле, оплата «Тройкой», без дневных перерывов. Вот как будут ходить поезда от Крюково 19.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Точную дату назвал префекту представитель компании «РЖД Строй», которая занимается подготовкой станции Крюково к тому, чтобы стать конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра «Ленинградско-Казанский», который соединит Зеленоград и подмосковный город Раменское. Эту же дату железнодорожники называли мэру Собянину в прошлом году.

В департаменте транспорта более осторожны с точной датой, но уже уверенно говорят о запуске МЦД-3 в августе. Там обещают, что поезда будут ходить без дневных перерывов, оплачивать поездки можно будет по «Тройке» с бесплатной пересадкой на метро.

Пока официально известно, как поезда будут ходить с противоположного конца диаметра — из Раменского — вероятно, похожая схема будет при движении из Зеленограда. Вот наша реконструкция:

  • будут следовать несколько типов поездов — по маршруту до Раменского, пригородные поезда до Ленинградского вокзала, экспрессы
  • до Раменского вас будут перевозить поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д. Они будут ездить с интервалом в 10 минут в часы пик и не будут приезжать на Ленинградский вокзал
  • на Ленинградский вокзал будут приезжать поезда из дальнего пригорода (то есть клинские и тверские электрички)
  • экспрессы будут также приезжать на Ленинградский вокзал
  • общий интервал всех перечисленных поездов в часы пик на участке от Крюково до Рижской (сейчас закрыта) составит примерно 5 минут. Во внепиковые часы поезда тоже будут чаще ходить — с интервалами от 5 до 10 минут: поезда в Раменское будут отправляться каждые 10 минут, а до Ленинградского вокзала — раз в 20 минут. Сейчас поезда ходят без тактового расписания и с большими интервалами во внепик
  • с запуском МЦД-3 вы можете садиться в любой поезд, который приезжает к вам на станции диаметра. Но обязательно смотрите на головной вагон, там есть маршрут поезда: по диаметру в Раменское или до Ленинградского вокзала.

Ещё раз обращаем внимание — официальной информации пока нет, это наши предположения, хотя и весьма вероятные. Тарифы для МЦД-3 пока официально не объявлены. Следите за новостями.

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Метки:
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