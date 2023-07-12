Несколько лет мэрия морочила зеленоградцам голову относительно стоимости проезда от станции Крюково в Москву по МЦД. Условия проезда зависят от того, в какой зоне окажется Зеленоград — центральной или пригородной.
Чиновники отказывались отвечать на этот вопрос — мол, ничего ещё не решено. Хотя по всем признакам выходило, что Зеленоград останется в пригородной зоне. И даже после официального признания чиновника департамента транспорта и его публикации на «Зеленоград.ру», дептранс разразился опровержением.
Но всё тайное становится явным — на устанавливаемой навигации для МЦД станция «Зеленоград-Крюково» в пригородной зоне.
Теперь условия поездок для зеленоградцев будут отличаться от остальных москвичей. Согласно тарифам на действующие линии МЦД, разница может быть такой:
- разовый проезд по «Тройке» — 65 рублей вместо 50 (+30%)
- абонемент 30 дней — 3010 вместо 2540 (+20%)
- абонемент 90 дней — 7800 вместо 6150 (+27%)
- абонемент на год — 24450 вместо 19500 (+20%)
- не действует абонемент для учащихся и студентов (470 рублей за месяц)
- при пересадке на автобус при поездках из пригородной зоны не действуют тариф «90 минут», позволяющий сэкономить при пересадке с метро/МЦД на автобус 25 рублей. Правда, с этим определенности нет — в справочной дептранса утверждают, что льгота будет действовать при пересадке на автобус «Мосгортранса», но из текущих тарифов это не следует.
Таким образом разовая поездка зеленоградца на МЦД, а затем на автобусе (основная масса пассажиров, приехав в Крюково, едут дальше на автобусе) обойдется в 65+50=115 рублей, тогда как полноценный москвич в центральной зоне заплатил бы только 50+25=75 рублей.
Конечно, это всё равно дешевле, чем сейчас на электричке, тем более учитывая бесплатную пересадку на метро. Но за месяц типичных поездок на работу может набежать переплата примерно в 1760 рублей = (40 рублей разницы) * (2 поездки в день) * (22 рабочих дня в месяц). А за год — больше 21 тысячи.
Почему нельзя включить Зеленоград в центральную зону МЦД, объяснил представитель дептранса — в тарифных зонах на железной дороге не может быть разрывов, а между «московской» станцией Крюково и большой Москвой находятся «областные» Химки, Подрезково, Левобережная и Сходня, пассажиры которых тоже захотят в центральную зону.
Похоже, мэрия не смогла договориться с РЖД и Московской областью. Но если причина только в этом, ничто не мешает настроить валидаторы автобусов таким образом, чтобы при поездке из Москвы в Крюково действовала льгота при пересадке на автобусы «Мосгортранса», а также компенсировать москвичам, живущим в Зеленограде разницу за поездки между станцией Крюково и какой-либо станцией центральной зоны МЦД.
Технически эту разницу можно было бы переводить на кошелек карты «Тройка», привязанный к приложению «Метро Москвы» или к личному кабинету на портале мос.ру. Можно ввести и дополнительную проверку, выплачивая компенсацию только тем, кто фактически проживает в Москве по данным учетной записи на мос.ру — очевидно, технически такая интеграция возможна.
Это позволит Собянину перестать всё время выкручиваться, говоря, что МЦД это и «реальное наземное метро без фантазий, аллегорий и сравнений», и тут же заявляя о каких-то «сопоставимых» с метро тарифах. Ведь в настоящем московском метро деления на тарифные зоны нет.
Если вы поддерживаете такой подход, просто напишите об этом мэру через электронную приемную:
- В качестве получателя обращения выберите «Правительство Москвы»
- Включите галочку «Обращение должностному лицу»
- В качество должностного лица выберите «Собянин Сергей Семенович»
- Текст обращения может быть примерно такой:
Узнал, что станция МЦД «Зеленоград» будет в пригородной зоне и поездки для жителей Зеленоградского округа будут стоить дороже, чем для остальных москвичей. Считаю это несправедливым. Требую организовать льготную пересадку на автобусы при поездках от/к станции МЦД «Зеленоград», также компенсацию разницы для жителей Зеленограда между тарифами пригородной и центральной зоны.
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