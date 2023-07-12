Несколько лет мэрия морочила зеленоградцам голову относительно стоимости проезда от станции Крюково в Москву по МЦД. Условия проезда зависят от того, в какой зоне окажется Зеленоград — центральной или пригородной.

Чиновники отказывались отвечать на этот вопрос — мол, ничего ещё не решено. Хотя по всем признакам выходило, что Зеленоград останется в пригородной зоне. И даже после официального признания чиновника департамента транспорта и его публикации на «Зеленоград.ру», дептранс разразился опровержением.

Но всё тайное становится явным — на устанавливаемой навигации для МЦД станция «Зеленоград-Крюково» в пригородной зоне.