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Станцию Крюково решили оставить в зоне «Пригород» МЦД — с более дорогими поездками. Обещания Собянина о стоимости поездок для зеленоградцев оказались ложью 06.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Сразу после запуска первых линий МЦД в 2019 году было подозрение, что Зеленоград попадёт в зону «пригород» — с более дорогими поездками, — несмотря на то, что относится к Москве. Два года назад стало понятно, что в этом случае зеленоградцы лишатся и льготных пересадок на автобус. Всё это время мэрия — от мелких клерков до Собянина — не решались сказать прямо, что в части оплаты МЦД зеленоградцы будут москвичами второго сорта. Они врали, хитрили, изворачивались — и до сих пор говорят, что «этот вопрос ещё не решён». Но правда выплыла наружу.

Как стало известно об исключении Зеленограда из «центральной» зоны МЦД

В мэрии и РЖД, похоже, окончательно решили, что Зеленоград будет в пригородной зоне МЦД. Причина — в зонах не может быть разрывов, а между «московской» станцией Крюково и большой Москвой находятся «областные» Химки, Подрезково, Левобережная и Сходня. «Включение этих станций в зону Центральная нарушит логику зонального деления», а также пассажиры областных станций на других линиях МЦД тоже захотят в центральную зону, сообщил первый замруководителя департамента транспорта Роман Латыпов в ответ на письмо депутата Мосгордумы Александра Соловьёва.

Почему «логику» департамента не нарушают тысячи жителей Зеленограда, которые уже больше полувека каждый день ездят из одного округа Москвы в другие округа Москвы через Московскую область, непонятно.

Ещё одно подтверждение пришло со стороны РЖД — из свежего выпуска газеты «Гудок». Автор бравурной статьи «Маршрут на северо-запад», рассуждая о снижении стоимости на МЦД, пишет, что сейчас поездка от Ленинградского вокзала до Крюково обойдется в 150 рублей, а в тарифной зоне «Пригород» — всего лишь 60. Намек понятен — Зеленоград отнесли к зоне «Пригород».

Но зеленоградцы хотят платить, как и остальные москвичи, по 50 рублей, а также иметь льготную пересадку на автобус.

Как Собянин обманул Зеленоград прямо на день рождения

Особенно цинично выглядит на этом фоне обещание Собянина, которое он дал на закрытом мероприятии в честь юбилея Зеленограда (цитируем по репортажу газеты 41): «В этом году начнет свою работу наземное метро Москвы — МЦД. Зеленоград в аспекте скорости и стоимости поездок не будет отличаться от других районов столицы. Это позволит полноценно считать город частью Москвы с точки зрения транспортной близости».

Но вышвыривание Зеленограда из «центральной» зоны показывает лживость этих слов:

  • цена на МЦД от Зеленограда будет выше, чем при поездках на метро
  • в аспекте стоимости Зеленоград будет отличаться от других районов
  • это не позволит Зеленограду быть полноценной частью Москвы с транспортной точки зрения

Любопытно, знал ли Собянин об этом, стоя на сцене во время празднования юбилея нашего города, или подчинённые задурили ему голову?

Несправедливо и нелогично

Зеленоградцы хотят иметь равные транспортные права с остальными москвичами. Да и никакой «логикой» невозможно объяснить, почему проезд по МЦД от Крюково до ближайшего метро в Ховрино на расстояние около 20 километров может стоить дороже, чем проезд на МЦД внутри МКАД — на расстояние в полтора раза больше. Если настоящая причина в том, что мэрия Москвы не может договориться с РЖД и Московской областью, то пусть договариваются — это их работа.

Станция Крюково должны быть в центральной зоне МЦД. Теперь, когда планы мэрии и РЖД стали известны, «Зеленоград.ру» активизирует общественную кампанию, чтобы от вашего имени добиться этой цели. Уже более 1600 человек оставили свои подписи за это включение Зеленограда в центральную зону МЦД. Мы просим сделать это и вас тоже — zelenograd.ru/mcd-za-50. Скоро сообщим о дальнейших действиях.

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Метки:
мцд
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 19:06
Уважаемая редакция, настаиваю на том, что важно говорить не только о тарифной зоне ЦЕНТРАЛЬНАЯ на МЦД, но и отмене тарифной зоны Б (для автобусов), т.к. округ должен войти в тарифную систему общественно транспорта полностью. Если бы ранее была отменена тарифная зона Б или хотя бы на ровне с Новой Москвой был ПЕРЕХОДНЫЙ участок, то было бы проще отказаться от того "как было", но чиновник продолжают твердить свою мантру: "Зеленоградский огруг находится ЗА Московской областью", "для Зеленоградского округа Москвы всегда так было", "Зеленоград всегда платил дополнительно за проезд до Москвы", "для Зеленоградского округа ни чего не меняется", тогда как Новая Москва прошла путь от региона Московской области до единой тарифной системы, вклчая общую зону А для наземного транспорта и ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА и МЕТРО на всех остальных частях Новой Москвы.
«Включение этих станций в зону Центральная нарушит логику зонального деления», а также пассажиры областных станцию на других линиях МЦД тоже захотят в центральную зону
Как они могут захотеть, если аналогичных условий нет, где район Москвы был бы за другими регионами Московской области.
И кстати по поводу нарушений, такие исключения есть (перечислены в ПЕТИЦИИ о включеннии Зеленоградского округа Москвы в тарифную зону ЦЕНТРАЛЬНАЯ и отмене тарифной зоны Б), например, на автобусе 851, который едет без доплаты за пригород (или за зону Б) как по Москве так и по Московской области (проезд же 400-ых и e41 по участку в МО не намного длиннее), так же участок от Курского вокзала до Остафьево проходит через пригородную станцию Московской области (но это не мешает в продолжении иметь тарифную зону ЦЕНТРАЛЬНАЯ, просто на участке до Крюково таких станций не одна, а четыре).

Было бы логичнее включить/преобразовать Химкинский район в район Москвы вместе с вновь полученным районами (между Москвой и Химками) от Солнечного горского района Московской области.
Андрей Глазков
Вчера, 19:46
"Ложь, цинично, Собянин обманул, москвичи второго сорта" - и вся эта истерика из-за разницы в 10 рублей? Не смешите людей.
Александр Эрлих
Вчера, 20:01
"Ложь, цинично, Собянин обманул, москвичи второго сорта" - и вся эта истерика из-за разницы в 10 рублей? Не смешите людей.
1)К 10 рублям (два раза в день) ещё прибавьте отсутствие льготной пересадки с МЦД на автобус.

2)Вы правы, дело не только в 10 рублях, но в несправедливости. По той же схеме "второго сорта" обращаются с зеленоградцами, заставляя их ездить лечить онкологию и другие заболевания в Москву, и так далее.
A T
Вчера, 20:33
Ожидала и была бы удивлена, если бы расщедрились на центральную зону, но по-человечески бомбит, конечно. Такие двойные стандарты по поводу транспорта: как усложнять жизнь автомобилистам, так здесь гордая Маааасква, эксклавность не учитывается, всё как у всех; как уровнять тарифы с внутримкадьем или даже ТиНАО - так далёкий подмосковный городишко, в который ехать через степи и тайгу.
A T
Вчера, 20:37
Было бы логичнее включить/преобразовать Химкинский район в район Москвы вместе с вновь полученным районами (между Москвой и Химками) от Солнечного горского района Московской области.
Вряд ли в 2012 Москва лопнула бы на северо-запад, поглотив Химки. Там и застроено, и город большой и развитый - зачем бы области его отдавать.
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Станцию Крюково решили оставить в зоне «Пригород» МЦД — с более дорогими поездками. Обещания Собянина о стоимости поездок для зеленоградцев оказались ложью Новости
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