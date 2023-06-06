Сразу после запуска первых линий МЦД в 2019 году было подозрение, что Зеленоград попадёт в зону «пригород» — с более дорогими поездками, — несмотря на то, что относится к Москве. Два года назад стало понятно, что в этом случае зеленоградцы лишатся и льготных пересадок на автобус. Всё это время мэрия — от мелких клерков до Собянина — не решались сказать прямо, что в части оплаты МЦД зеленоградцы будут москвичами второго сорта. Они врали, хитрили, изворачивались — и до сих пор говорят, что «этот вопрос ещё не решён». Но правда выплыла наружу.
В мэрии и РЖД, похоже, окончательно решили, что Зеленоград будет в пригородной зоне МЦД. Причина — в зонах не может быть разрывов, а между «московской» станцией Крюково и большой Москвой находятся «областные» Химки, Подрезково, Левобережная и Сходня. «Включение этих станций в зону Центральная нарушит логику зонального деления», а также пассажиры областных станций на других линиях МЦД тоже захотят в центральную зону, сообщил первый замруководителя департамента транспорта Роман Латыпов в ответ на письмо депутата Мосгордумы Александра Соловьёва.
Почему «логику» департамента не нарушают тысячи жителей Зеленограда, которые уже больше полувека каждый день ездят из одного округа Москвы в другие округа Москвы через Московскую область, непонятно.
Ещё одно подтверждение пришло со стороны РЖД — из свежего выпуска газеты «Гудок». Автор бравурной статьи «Маршрут на северо-запад», рассуждая о снижении стоимости на МЦД, пишет, что сейчас поездка от Ленинградского вокзала до Крюково обойдется в 150 рублей, а в тарифной зоне «Пригород» — всего лишь 60. Намек понятен — Зеленоград отнесли к зоне «Пригород».
Но зеленоградцы хотят платить, как и остальные москвичи, по 50 рублей, а также иметь льготную пересадку на автобус.
Особенно цинично выглядит на этом фоне обещание Собянина, которое он дал на закрытом мероприятии в честь юбилея Зеленограда (цитируем по репортажу газеты 41): «В этом году начнет свою работу наземное метро Москвы — МЦД. Зеленоград в аспекте скорости и стоимости поездок не будет отличаться от других районов столицы. Это позволит полноценно считать город частью Москвы с точки зрения транспортной близости».
Но вышвыривание Зеленограда из «центральной» зоны показывает лживость этих слов:
- цена на МЦД от Зеленограда будет выше, чем при поездках на метро
- в аспекте стоимости Зеленоград будет отличаться от других районов
- это не позволит Зеленограду быть полноценной частью Москвы с транспортной точки зрения
Любопытно, знал ли Собянин об этом, стоя на сцене во время празднования юбилея нашего города, или подчинённые задурили ему голову?
Зеленоградцы хотят иметь равные транспортные права с остальными москвичами. Да и никакой «логикой» невозможно объяснить, почему проезд по МЦД от Крюково до ближайшего метро в Ховрино на расстояние около 20 километров может стоить дороже, чем проезд на МЦД внутри МКАД — на расстояние в полтора раза больше. Если настоящая причина в том, что мэрия Москвы не может договориться с РЖД и Московской областью, то пусть договариваются — это их работа.
Станция Крюково должны быть в центральной зоне МЦД. Теперь, когда планы мэрии и РЖД стали известны, «Зеленоград.ру» активизирует общественную кампанию, чтобы от вашего имени добиться этой цели. Уже более 1600 человек оставили свои подписи за это включение Зеленограда в центральную зону МЦД. Мы просим сделать это и вас тоже — zelenograd.ru/mcd-za-50. Скоро сообщим о дальнейших действиях.
И кстати по поводу нарушений, такие исключения есть (перечислены в ПЕТИЦИИ о включеннии Зеленоградского округа Москвы в тарифную зону ЦЕНТРАЛЬНАЯ и отмене тарифной зоны Б), например, на автобусе 851, который едет без доплаты за пригород (или за зону Б) как по Москве так и по Московской области (проезд же 400-ых и e41 по участку в МО не намного длиннее), так же участок от Курского вокзала до Остафьево проходит через пригородную станцию Московской области (но это не мешает в продолжении иметь тарифную зону ЦЕНТРАЛЬНАЯ, просто на участке до Крюково таких станций не одна, а четыре).
Было бы логичнее включить/преобразовать Химкинский район в район Москвы вместе с вновь полученным районами (между Москвой и Химками) от Солнечного горского района Московской области.
2)Вы правы, дело не только в 10 рублях, но в несправедливости. По той же схеме "второго сорта" обращаются с зеленоградцами, заставляя их ездить лечить онкологию и другие заболевания в Москву, и так далее.