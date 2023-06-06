Как стало известно об исключении Зеленограда из «центральной» зоны МЦД

В мэрии и РЖД, похоже, окончательно решили, что Зеленоград будет в пригородной зоне МЦД. Причина — в зонах не может быть разрывов, а между «московской» станцией Крюково и большой Москвой находятся «областные» Химки, Подрезково, Левобережная и Сходня. «Включение этих станций в зону Центральная нарушит логику зонального деления», а также пассажиры областных станций на других линиях МЦД тоже захотят в центральную зону, сообщил первый замруководителя департамента транспорта Роман Латыпов в ответ на письмо депутата Мосгордумы Александра Соловьёва.

Почему «логику» департамента не нарушают тысячи жителей Зеленограда, которые уже больше полувека каждый день ездят из одного округа Москвы в другие округа Москвы через Московскую область, непонятно.

Ещё одно подтверждение пришло со стороны РЖД — из свежего выпуска газеты «Гудок». Автор бравурной статьи «Маршрут на северо-запад», рассуждая о снижении стоимости на МЦД, пишет, что сейчас поездка от Ленинградского вокзала до Крюково обойдется в 150 рублей, а в тарифной зоне «Пригород» — всего лишь 60. Намек понятен — Зеленоград отнесли к зоне «Пригород».

Но зеленоградцы хотят платить, как и остальные москвичи, по 50 рублей, а также иметь льготную пересадку на автобус.