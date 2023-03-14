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Почему Собянин молчит о стоимости проезда по МЦД из Зеленограда? 14.03.2023 ZELENOGRAD.RU

До запуска МЦД-3 осталось несколько месяцев, но до сих пор нет ответа на главный вопрос — сколько будет стоить проезд между Зеленоградом и Москвой по тарифам МЦД и какие будут условия пересадки с электрички на автобус.

Это зависит от того, в какую зону МЦД будет включена станцию Крюково — в зону «Центральная», как станции внутри «большой Москвы», или в зону «Пригородная», как станции на территории Московской области.

В первом случае стоимость проезда по МЦД будет как на метро, а при пересадке на автобус, проезд будет стоить в два раза дешевле. Во втором — проезд будет стоить на 30% дороже, чем в метро а скидки при пересадке на автобус не будет. Для зеленоградца, работающего в Москве, переплата может составить до 1760 рублей в месяц.

В сентябре прошлого года, когда Собянин осматривал ход реконструкции станции Крюково, он говорил, что с вводом МЦД проезд подешевеет «более чем в два раза». Если взять текущие тарифы на электричку и метро, это означает, что Крюково будет в зоне «Пригород» (нынешняя цена электрички 150 рублей / «более чем в два раза» 2,5 = нынешняя цена на МЦД из пригородной зоны 60 рублей). В ходе нынешнего визита Собянин вообще уже ничего не говорил публично о стоимости проезда.

После двух публикаций «Зеленоград.ру» (1, 2) вопросом включения станции Крюково в центральную зону занялась префектура. Как сообщал нам прошлым летом источник в городской администрации, «наверху» вопрос с большой вероятностью уже решён положительно — «все территории Москвы будут включены в центральную зону». Официальное объявление этого решения ожидалось в августе или сентябре, но его так и не было.

Сентябрьское заявление Собянина и его нынешнее молчание по вопросу стоимости проезда наводит на мысли, что Зеленоград решили всё-таки оставить в пригородной зоне. Зеленоградцы, как это часто бывает в вопросах транспортного сообщения, могут остаться москвичами второго сорта.

Этого никак нельзя допустить. «Зеленоград.ру» отправит запрос мэру, чтобы прояснить этот вопрос. Просим вас также оставить свою подпись, если вы считаете справедливым и необходимым включить Зеленоград (станцию Крюково) — zelenograd.ru/mcd-za-50

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Метки:
электричка, общественный транспорт, станция крюково, мцд
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Обсуждение
A T
2 часа назад
>После двух публикаций «Зеленоград.ру» (1, 2) вопросом включения станции Крюково в центральную зону занялась префектура.
Что удивительно, поскольку префектура, как можно видеть, например, по ответам на обращения граждан, реализует в городе, вернее, округе исполнительную власть. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы и префектура не молчала.
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