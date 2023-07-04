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Началась подготовка к строительству детской поликлиники у станции Крюково: поставили забор и вырубили деревья 04.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Возле старой крюковской школы (№1912) и съезда с Крюковской эстакады огородили территорию под строительство детской поликлиники. Здесь уже вырубили несколько старых деревьев. Одновременно вплотную к этому участку меняют бордюры и прокладывают трубы.

Возле крюковской школы построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену с травмпунктом — обещают сделать это в 2024 году. В этом году планировалось только делать проект, но подготовительные работы уже начались. Сейчас огорожена территория между школой, проездом 898 (местный проезд в 18-м микрорайоне) и Панфиловским проспектом. Забор частично выходит на проезжую часть. Строительное ограждение расположено в нескольких шагах от входа в школу.

Работы ведет АНО «Развитие социальной инфраструктуры» (РСИ), созданное департаментом строительства для возведения социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник. Организация, в частности, строила новый корпус школы №1557 в 3-м микрорайоне.

Огорожена в этом месте не только стройка будущей поликлиники — здесь же занялись благоустройством улицы, привязанным к запуску МЦД-3. Конкретно ломают бордюры и асфальт. Здесь же, у школы, с прошлого года идет прокладка инженерных сетей. Работы ведутся по заказу «Мосводоканала», завершить их планируют к ноябрю.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 18
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