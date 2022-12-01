Поликлинику спроектируют по новому московскому стандарту, сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов: «Новые здания стали больше и просторнее, есть „второй свет“. Теперь посетители не „упираются“ в регистратуру или гардероб, а проходят к информационным стойкам и приветливому клиентоориентированному персоналу, также на первых этажах есть кафе, в детских поликлиниках — игровые зоны, в целом в зданиях продуманы и цветовая гамма, и дизайн, которые создают комфорт».

В Зеленограде четыре детских поликлиники, из них только одна находится в новом городе (в 15-м микрорайоне). Работают три, поскольку самая крупная — головная — в 8-м микрорайоне закрыта на капитальный ремонт. Открыть её после ремонта планируют осенью 2023 года, но, как показывает практика, всё может затянуться. В проекте реновации 19-го микрорайона детскую поликлинику планировали строить с мая 2023-го по май 2024-го.

320 посещений в смену — это количество детей, которые могут принять врачи поликлиники в течение суток. Такая же пропускная способность у детских поликлиник во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах. Только закрытая на ремонт в 8-м микрорайоне имела большую мощность — 480 посещений в смену.

Под строительство новой поликлиники отводится участок площадью 0,5 гектара. В презентации проекта реновации этот участок находится за школой (корпус 1818А). Сейчас это зелёная территория с деревьями и площадкой для выгула собак. В предпроектных разработках новая поликлиника пятиэтажная.