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Детскую поликлинику обещают построить у станции Крюково в 2024 году 01.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят возле старой крюковской школы (№1912) и Крюковской эстакады. В следующем году её спроектируют, а построить и ввести в эксплуатацию обещают в 2024-м. Это будет небольшая типовая поликлиника. Она включена в адресную инвестиционную программу строительства, принятую недавно мэрией.

Поликлинику спроектируют по новому московскому стандарту, сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов: «Новые здания стали больше и просторнее, есть „второй свет“. Теперь посетители не „упираются“ в регистратуру или гардероб, а проходят к информационным стойкам и приветливому клиентоориентированному персоналу, также на первых этажах есть кафе, в детских поликлиниках — игровые зоны, в целом в зданиях продуманы и цветовая гамма, и дизайн, которые создают комфорт».

В Зеленограде четыре детских поликлиники, из них только одна находится в новом городе (в 15-м микрорайоне). Работают три, поскольку самая крупная — головная — в 8-м микрорайоне закрыта на капитальный ремонт. Открыть её после ремонта планируют осенью 2023 года, но, как показывает практика, всё может затянуться. В проекте реновации 19-го микрорайона детскую поликлинику планировали строить с мая 2023-го по май 2024-го.

320 посещений в смену — это количество детей, которые могут принять врачи поликлиники в течение суток. Такая же пропускная способность у детских поликлиник во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах. Только закрытая на ремонт в 8-м микрорайоне имела большую мощность — 480 посещений в смену.

Под строительство новой поликлиники отводится участок площадью 0,5 гектара. В презентации проекта реновации этот участок находится за школой (корпус 1818А). Сейчас это зелёная территория с деревьями и площадкой для выгула собак. В предпроектных разработках новая поликлиника пятиэтажная.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 18, микрорайон 19
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 16:41
А что за ЗОНА ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПРОСТРАНСТВА? Там же вроде на данный момент ни чего пешеходного под землёй нет.
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