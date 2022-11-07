Ремонт 5-го строения на территории зеленоградской городской больницы имени Кончаловского идёт уже много лет, на него потрачены сотни миллионов рублей. Однако неожиданно всплывающие мелочи мешают начать прием пациентов.

Вдруг оказалось, что в капитальном ремонте нуждается индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Почему это выяснилось только в 2022 году, когда было множество обещаний чиновников об открытии больницы в предыдущие годы, непонятно. Очевидно, кто-то где-то ошибся.

Как бы там ни было, в апреле начали готовить проектную документацию для капремонта ИТП. Подрядчик почти уложился в срок и закончил эту работу в конце сентября. Теперь заключен контракт на сами ремонтные работы: отделочные работы, монтаж оборудования, устройство электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем, узла учета тепловой энергии. Всё это, включая сдачу объекта, должно занять около полугода. То есть работы закончат примерно к концу апреля 2023 года, если не будет задержек.

Нужно ли будет сделать что-то ещё для начала работы больницы, неизвестно. Департамент здравоохранения на запрос «Зеленоград.ру» отвечает по-прежнему туманно: «завершен основной комплекс строительно-монтажных работ», дату открытия объявят «после завершения всех работ и других необходимых мероприятий». В принципе, из последнего полученного ответа можно сделать вывод, что капремонт ИТП — не последнее, что надо сделать перед началом работы детской больницы.

О другой проблеме «Зеленоград.ру» рассказал источник в городской администрации. По его сведениям, необходимо было менять электрический кабель от трансформаторной подстанции на территории больницы до корпуса детской больницы — когда летом по существующему кабелю провели пробный пуск оборудования, он начал нагреваться и плавиться, так как не был рассчитан на возросшую нагрузку. Когда об этом стало известно, рассматривали вариант замены кабеля, как проведение аварийных работ. Хотя аварии пока ещё не случилось, но это давало возможность организовать замену кабеля быстро, без конкурса и разработки полноценной проектной документации.

Была ли решена эта проблема, неизвестно — официально департамент здравоохранения ответил, что в корпусе отсутствуют проблемы с электроснабжением.