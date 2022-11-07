Медцентр «Томоград» спонсор темы
Детская больница в Зеленограде откроется не раньше мая 2023 года. Это в лучшем случае 07.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Очередным препятствием в многолетней истории открытия детской больницы в Зеленограде стала необходимость капитального ремонта теплового пункта. По документам он продлится до конца апреля 2023 года. Откроется ли больница после этого, неизвестно.

Ремонт 5-го строения на территории зеленоградской городской больницы имени Кончаловского идёт уже много лет, на него потрачены сотни миллионов рублей. Однако неожиданно всплывающие мелочи мешают начать прием пациентов.

Вдруг оказалось, что в капитальном ремонте нуждается индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Почему это выяснилось только в 2022 году, когда было множество обещаний чиновников об открытии больницы в предыдущие годы, непонятно. Очевидно, кто-то где-то ошибся.

Как бы там ни было, в апреле начали готовить проектную документацию для капремонта ИТП. Подрядчик почти уложился в срок и закончил эту работу в конце сентября. Теперь заключен контракт на сами ремонтные работы: отделочные работы, монтаж оборудования, устройство электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем, узла учета тепловой энергии. Всё это, включая сдачу объекта, должно занять около полугода. То есть работы закончат примерно к концу апреля 2023 года, если не будет задержек.

Нужно ли будет сделать что-то ещё для начала работы больницы, неизвестно. Департамент здравоохранения на запрос «Зеленоград.ру» отвечает по-прежнему туманно: «завершен основной комплекс строительно-монтажных работ», дату открытия объявят «после завершения всех работ и других необходимых мероприятий». В принципе, из последнего полученного ответа можно сделать вывод, что капремонт ИТП — не последнее, что надо сделать перед началом работы детской больницы.

О другой проблеме «Зеленоград.ру» рассказал источник в городской администрации. По его сведениям, необходимо было менять электрический кабель от трансформаторной подстанции на территории больницы до корпуса детской больницы — когда летом по существующему кабелю провели пробный пуск оборудования, он начал нагреваться и плавиться, так как не был рассчитан на возросшую нагрузку. Когда об этом стало известно, рассматривали вариант замены кабеля, как проведение аварийных работ. Хотя аварии пока ещё не случилось, но это давало возможность организовать замену кабеля быстро, без конкурса и разработки полноценной проектной документации.

Была ли решена эта проблема, неизвестно — официально департамент здравоохранения ответил, что в корпусе отсутствуют проблемы с электроснабжением.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, детская больница
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Определен застройщик новостроек второго микрорайона. Он связан с компанией, строившей «Зеленоград-сити» Новости
Детская больница в Зеленограде откроется не раньше мая 2023. Это в лучшем случае Новости
Разговорный английский — в Академии бизнеса и инновационных технологий Реклама
Зеленоградский детский хор «Кантилена» победил на международном конкурсе «Славянские Мотивы» Новости
Цены на вторичную недвижимость в Зеленограде падают быстрей, чем в среднем по Москве Новости
Каждый десятый читатель «Зеленоград.ру» становился жертвой кибер-мошенников. Результаты опроса Новости
На пожаре в 12-м микрорайоне пострадал человек Новости
Демонтировали офис продаж ЖК «Зеленоград-сити». Он простоял в 3-м микрорайоне почти пять лет Новости
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 5 и 6 ноября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» открылся в Зеленограде Реклама
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
40 лет со дня первого концерта во Дворце культуры. Вот его история: долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
Подвалы некоторых домов закрыли для кошек. Защитники животных считают, что там оборудуют бомбоубежище. Власти это опровергают Истории
«Примерить дом на себя». Выставочная площадка коттеджей строительной компании «ДачаЗел» Реклама
Следим за реконструкцией станции Крюково: теснота на Привокзальной площади, строительство конкорса и платформ, когда откроют подземный переход и завершат все работы Истории
Авторский тренинг-марафон психолога Екатерины Филимоновой — о жизни в радость и развитии без насилия над собой Реклама
Сообщество «Футбольные мамы» организует тренировки и турниры по России — приглашают всех мам, любящих футбол Реклама
Онлайн-конференция «Почему не взлетел» об опыте неудач стартапов — в МИЭТе 9 ноября Афиша
Сотрудников МЧС, которые в августе тушили лесные пожары в Рязанской области, наградили. Вот их имена Новости
Станцию Рижская на Октябрьской железной дороге закроют 7 ноября Новости
«Аллея вязов» после благоустройства. Что получилось на самом деле — очень подробный обзор Истории
День рождения станции Крюково. Вот подборка интереснейших статей о её истории Истории
Магазин продуктовой сети «Чижик» откроется в 23-м микрорайоне Новости
Продуктовый магазин на въезде в Зеленоград перестал работать круглосуточно Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру