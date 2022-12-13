В новой детской поликлинике в Крюково технологическим заданием предусмотрен травматологический пункт. При этом ближайший травмпункт расположен совсем рядом, в корпусе 1513 — до него пешком десять минут.

Об этом сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов и подтвердили «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента. Что будет с существующим травмпунктом, неизвестно. «Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент здравоохранения.

Новую детскую поликлинику в Крюково введут в эксплуатацию к 2025 году. Сейчас уже идет проектирование. Два месяца срок был другой — руководитель департамента говорил, что эту поликлинику введут в эксплуатацию в 2024 году. В департаменте строительства уверяют, что сдвига сроков нет — это просто разночтение и «к 2025» равнозначно «в 2024». Точные сроки строительства и ввода в эксплуатацию будут уточнены после разработки проекта.

Поликлинику построят возле старой крюковской школы (№1912) — на небольшом участке между съездом с Крюковской эстакады и проездом 898. Многие недоумевают, зачем строить поликлинику там, где нет «ни нормального подхода, ни парковки — потом родители начнут жаловаться, что к поликлинике невозможно подъехать». Но есть и другое мнение: «[Место удобное] - рядом со школой, в шаговой доступности от остановки, недалеко от Крюково, в центре города».

Другая претензия — рядом, в десяти минутах пешком, уже есть детская поликлиника в корпусе 1513. Непонятно, почему для новой детской поликлиники не выбрали микрорайоны южней (например, строящийся «Зеленый парк»).