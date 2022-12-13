Медцентр «Томоград» спонсор темы
1
В новой детской поликлинике в Крюково будет травмпункт. Ближайший расположен в десяти минутах пешком 13.12.2022 ZELENOGRAD.RU

В новой детской поликлинике в Крюково технологическим заданием предусмотрен травматологический пункт. При этом ближайший травмпункт расположен совсем рядом, в корпусе 1513 — до него пешком десять минут.

Об этом сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов и подтвердили «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента. Что будет с существующим травмпунктом, неизвестно. «Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент здравоохранения.

Новую детскую поликлинику в Крюково введут в эксплуатацию к 2025 году. Сейчас уже идет проектирование. Два месяца срок был другой — руководитель департамента говорил, что эту поликлинику введут в эксплуатацию в 2024 году. В департаменте строительства уверяют, что сдвига сроков нет — это просто разночтение и «к 2025» равнозначно «в 2024». Точные сроки строительства и ввода в эксплуатацию будут уточнены после разработки проекта.

Поликлинику построят возле старой крюковской школы (№1912) — на небольшом участке между съездом с Крюковской эстакады и проездом 898. Многие недоумевают, зачем строить поликлинику там, где нет «ни нормального подхода, ни парковки — потом родители начнут жаловаться, что к поликлинике невозможно подъехать». Но есть и другое мнение: «[Место удобное] - рядом со школой, в шаговой доступности от остановки, недалеко от Крюково, в центре города».

Другая претензия — рядом, в десяти минутах пешком, уже есть детская поликлиника в корпусе 1513. Непонятно, почему для новой детской поликлиники не выбрали микрорайоны южней (например, строящийся «Зеленый парк»).

Поликлинику спроектируют по новому московскому стандарту. Кроме стандартных кабинетов травмпункта, обещает игровые помещения и кафе.

Мощность новой поликлиники — 320 посещений в смену. Такая же у детских поликлиник во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах.

В Зеленограде четыре детских поликлиники, из них только одна находится в новом городе (в 15-м микрорайоне). Работают три, поскольку самая крупная — головная — в 8-м микрорайоне закрыта на капитальный ремонт. Открыть её после ремонта планируют осенью 2023 года, но, как показывает практика, всё может затянуться.

Читайте также
Детская больница в Зеленограде откроется не раньше мая 2023 года. Это в лучшем случае
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поликлиника, микрорайон 18, микрорайон 19, травма
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 11:09
Ближайший расположен в десяти минутах пешком
Это вообще не проблема, там закроют, тут откроют.
Но есть вопросы к парковке, ведь часто в травмпункт едут на машине поближе.

Еще интересно будет ли травмпункт круглосуточным или ночным, а то всякое случается, но ближайший круглосуточный в Тушино.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В каком порядке должны убирать снег во дворах Гид
Массовые отмены электричек с 11 декабря Новости
Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу на бесплатное занятие в студии джампинг-фитнеса New Style Афиша
Скейт-парк на Озерной аллее восстановят в следующем году. За шесть лет он полностью развалился Новости
По делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» задержан сварщик и прораб - их считают главными виновниками Новости
В новой детской поликлинике в Крюково будет травмпункт. Ближайший расположен в десяти минутах пешком Новости
На станцию Крюково второй день приходится прорываться через навалы снега и глубокие лужи Новости
Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде (вот их адреса). С остальным будут бороться Новости
Акция в клинике «Детство плюс» — с 12 декабря скидка 20% на компьютерную томографию и МРТ-обследования* Реклама
Открылась новая парикмахерская сети «Прядки в порядке» — на Георгиевском проспекте, 37к2 Реклама
Сохранения пешеходного прохода к Дворцу творчества будут добиваться через суд. К иску может присоединиться более 1400 человек Новости
Историческая реконструкция эпизодов битвы за Москву в декабре 1941 — фото Истории
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (на Панфиловском проспекте) — приглашает на работу Реклама
Станцию Крюково затопило ледяным дождём Новости
Директор Дворца творчества обратилась к родителям из-за перекрытия пешеходных дорожек Новости
Дарите кино на Новый год. Подарочные карты в сети «Синема Парк» и «Формула кино» Реклама
Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить реклама
Участок за «клюшкой» в Южной промзоне готовят к строительству многоэтажного паркинга Новости
Компьютерная томография с контрастным усилением — в диагностическом центре «Томоград» Реклама
«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены Истории
Клининговая компания «Чистый свет» поможет с регулярной и предпраздничной уборкой — генеральная уборка домов и квартир качественно и с гарантией Реклама
В мусоропровод засунули подушку. На прошлой неделе — одеяло. Что дальше? Жизнь
Возле метро «Пятницкое шоссе» открыли новую парковку — бесплатную для тех, кто едет на метро Новости
Автобусу от Малино изменили расписание, чтобы на него успевали пассажиры вечерней электрички. Так они избегают ужасного пешеходного моста в Крюково Новости
Новогодняя программа мероприятий от библиотек и культурных центров Зеленограда — игры, спектакли, мастер-классы, фотосессии Реклама
Акция «Счастливые Будни» в СушиСтор Зеленопарк — скидка -30% Реклама
Новый магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA — честные цены, лучшее качество, поставки напрямую от ведущих фабрик Италии Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру