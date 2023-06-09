Крюковскую площадь перегородили в зоне работ, сняли старый асфальт. Теперь проход от автобусов — мимо оставшихся торговых палаток, затем по огороженному проходу к временному пешеходному мосту. Интенсивно работает строительная техника, привезли стройматериалы — трубы, плитку, песок, щебень и прочее. Возле реконструируемого подземного перехода, который протянулся теперь до рынка (точнее, до нового гастроцентра «Станция»), укладывают плитку — очевидно, делают тротуар. Одновременно на задворках площади, за ТЦ «Авангард», продолжается разбор завалов, оставшихся после демонтажа рыночных палаток и павильонов.

О благоустройстве кратко рассказали в правительстве Москвы. Работы затронут Крюковскую и Привокзальную площадь, улицы Панфилова, Ленина, Советскую, проектируемый проезд № 898 (проезд между Панфиловским проспектом и Новокрюковской улицей в 18-м микрорайоне), часть Новокрюковской улицы между домами 7 и 10. Провода уберут в кабельную канализацию, сделают дополнительную водосточную сеть, поменяют дорожное покрытие на тротуарах и дорогах, поставят новые автобусные остановки и фонари, территорию озеленят. На пешеходных переходах рядом со станцией (каких именно, не уточняется) сделают контрастное освещение. На улице Ленина на переходе поставят новый светофор. Две плоскостные парковки (очевидно, речь о перехватывающих) устроят непосредственно возле станции. Еще 300 парковочных мест обещают сделать на упомянутых улицах. Устроят и стоянку такси (конкретное место не обозначено).

Сейчас обустраивается отстойно-разворотная площадка для автобусов на улице Панфилова — на месте снесенных гаражей за «тюремными» домами. Дорогу для общественного транспорта проложат вдоль железной дороги, на бывшей территории рынка. Будет ли она соединена с проездом вдоль 8-го микрорайона (между домами и железной дорогой), пока неизвестно.

Городские власти в лице ГКУ «Департамент капитального ремонта» в марте заключили контракт на «работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности на территориях, прилегающих к станции МЦД-3 „Крюково“» с компанией «Триумф». Цена контракта — 366 миллионов рублей.