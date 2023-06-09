Территорию возле станции начали обновлять. «Улучшение транспортной и пешеходной доступности», объясняют эти работы в мэрии. Благоустройство привязано к запуску МЦД-3 от Зеленограда, но завершить его планируется только к концу года. Работы ведутся со стороны старого и нового города. На Крюковской площади это особенно заметно.
Крюковскую площадь перегородили в зоне работ, сняли старый асфальт. Теперь проход от автобусов — мимо оставшихся торговых палаток, затем по огороженному проходу к временному пешеходному мосту. Интенсивно работает строительная техника, привезли стройматериалы — трубы, плитку, песок, щебень и прочее. Возле реконструируемого подземного перехода, который протянулся теперь до рынка (точнее, до нового гастроцентра «Станция»), укладывают плитку — очевидно, делают тротуар. Одновременно на задворках площади, за ТЦ «Авангард», продолжается разбор завалов, оставшихся после демонтажа рыночных палаток и павильонов.
О благоустройстве кратко рассказали в правительстве Москвы. Работы затронут Крюковскую и Привокзальную площадь, улицы Панфилова, Ленина, Советскую, проектируемый проезд № 898 (проезд между Панфиловским проспектом и Новокрюковской улицей в 18-м микрорайоне), часть Новокрюковской улицы между домами 7 и 10. Провода уберут в кабельную канализацию, сделают дополнительную водосточную сеть, поменяют дорожное покрытие на тротуарах и дорогах, поставят новые автобусные остановки и фонари, территорию озеленят. На пешеходных переходах рядом со станцией (каких именно, не уточняется) сделают контрастное освещение. На улице Ленина на переходе поставят новый светофор. Две плоскостные парковки (очевидно, речь о перехватывающих) устроят непосредственно возле станции. Еще 300 парковочных мест обещают сделать на упомянутых улицах. Устроят и стоянку такси (конкретное место не обозначено).
Сейчас обустраивается отстойно-разворотная площадка для автобусов на улице Панфилова — на месте снесенных гаражей за «тюремными» домами. Дорогу для общественного транспорта проложат вдоль железной дороги, на бывшей территории рынка. Будет ли она соединена с проездом вдоль 8-го микрорайона (между домами и железной дорогой), пока неизвестно.
Городские власти в лице ГКУ «Департамент капитального ремонта» в марте заключили контракт на «работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности на территориях, прилегающих к станции МЦД-3 „Крюково“» с компанией «Триумф». Цена контракта — 366 миллионов рублей.
Есть еще один проект, призванный улучшить территорию возле станции Крюково, а также Малино и Алабушево — его подготовила Москомархитектура еще в феврале. Он более масштабный, в него входят участки Панфиловского проспекта, улиц Алабушевской, Новокрюковской, Логвиненко, Железнодорожной, Панфилова, Гоголя, Радио, Заводской, Солнечной аллеи, Старокрюковского проезда, Георгиевского проспекта, а также проезда 684 в Алабушево.
Это развитие дорожной сети, изменения схемы движения транспорта, устройство пешеходных переходов — и благоустройство. Пока этот проект в утвержденном мэрией виде недоступен, известны лишь некоторые детали. Например, планируется строительство зарядной станции для электробусов ближе к Алабушево, большого гаража «между Малино и Алабушево», сети велодорожек.
К этому проекту привязали, в частности, устройство пешеходного перехода возле корпуса 1818, тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, расширение пешеходной зоны на старом мосту. Местами этот проект и нынешние работы пересекаются — например, в части реконструкции Крюковской и Привокзальной площадей. Четкого проекта в изображениях или описаниях — где, что и когда будет — в публичном доступе нет.