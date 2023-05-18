Останки вещевого рынка уберут с Крюковской площади до 25 мая. Одновременно закончат торговлю овощами и фруктами 18.05.2023 ZELENOGRAD.RU

До 25 мая планируется убрать остатки и обломки вещевого рынка, павильонов и убрать оставшиеся продуктовые палатки на Крюковском рынке. Площадь зачищают для последующего благоустройства, привязанного к запуску МЦД-3 от Зеленограда. Пока еще на Крюковском рынке торгуют овощами и фруктами.

Разбор шатра и павильонов начался еще в апреле, но полностью вещевой рынок прекратил свое существование на прошлой неделе. При этом осталось много обломков, площадь огородили, проход от автобусных остановок к станции Крюково стал ещё сложнее — до того ходили мимо павильонов и вещевых рядов, теперь надо обходить завалы. До завершения расчистки осталось несколько дней, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Но как будет организован проход к станции — вернее, к пешеходному мосту, чтобы попасть на станцию, — пока неизвестно.

Освободить пространство от палаток и павильонов потребовал проект реконструкции станции Крюково и благоустройства возле нее в рамках запуска МЦД. Давний проект застройки Крюковской площади предполагал возведение трех торговых центров. Два из них, «Авангард» и «Станцию», инвестор и владелец участка «Вит-Сириус» построил. От строительства третьего — ближе к станции Крюково — вынужден был отказаться. Планы инвестора перекрыли планы города: на этом месте устроят парковку, которая станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). На Крюковской площади реорганизуют транспортное движение, переустроят пешеходные зоны.

Правда, инвестор уже запланировал построить еще одно капитальное здание для рыночной торговли — между гастроцентром «Станция» и ТЦ «Авангард», ближе к «Иридиуму». Пока эти планы в стадии согласования с московскими властями.

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Метки:
крюковская площадь, крюковский рынок
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