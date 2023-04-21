Вместо уличных палаток на Крюковской площади построят крытый рынок 21.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Торговые павильоны и шатер должны убрать с Крюковского рынка до 10 мая. Палатки уже разбирают. Но застройщик Крюковской площади планирует построить еще одно здание для рыночной торговли между гастроцентром «Станция» и ТЦ «Авангард». Если проект одобрят в мэрии, в крытый рынок переместится продуктовая торговля, в основном овощами и фруктами.

Освободить пространство от палаток и павильонов потребовал проект реконструкции станции Крюково и благоустройства возле нее в рамках МЦД-3. Давний проект застройки Крюковской площади предполагал возведение трех торговых центров. Два из них, «Авангард» и «Станцию», инвестор и владелец участка «Вит-Сириус» построил. А от строительства третьего — ближе к станции Крюково — вынужден был отказаться. Планы инвестора перекрыли планы города: на этом месте устроят парковку, которая станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Уличный рынок в любом случае уберут — на Крюковской площади реорганизуют транспортное движение, переустроят пешеходные зоны.

Но теперь капитальное строение — фактически торговый центр — появится с другой стороны рынка, ближе к «Иридиуму». Это процесс небыстрый, сначала надо согласовать проект с правительством Москвы — пока еще итогов нет, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Вит-Сириус». Но само строительство нового здания, видимо, вопрос уже решенный — так о нём пишет префектура. «„Вит-Сириус“ в рамках реализации инвестиционного проекта возводит на месте бывших рынков современной городской центр рыночной торговли по образу и подобию московских крытых рынков, совмещающий в себе функции торгового центра, ресторанного кластера и сельскохозяйственного рынка, где организована розничная продажа сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе фермерской продукции» , — рассказал зампрефекта Дмитрий Лавров.

Рынок планировали закрыть еще с 1 января, но администрация и арендаторы попросили об отсрочке. Проект ТПУ у станции Крюково не обнародуют и не обсуждают с жителями Зеленограда. Есть только отдельная обрывочная информация об этом проекте — перехватывающие парковки на Крюковской и Привокзальной площадях, автобусные остановки на Крюковской эстакаде, посадка-высадка из автобусов возле входа в пассажирский терминал, который строят на станции Крюково. В зоне высадки из автобусов возле рынка, где стоят мешающие проходу торговые павильоны, на проектных картинках изображен тротуар. Планируется продлить проектируемый проезд 3 (дорогу между 8-м микрорайоном и путями ОЖД) в сторону улицы Гоголя, построить отстойно-разворотную площадку автобусов и станцию зарядки электробусов между улицей Панфилова и железной дорогой.

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Метки:
крюковский рынок
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