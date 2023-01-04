«Пока решаем судьбу [рынка]», прокомментировали «Зеленоград.ру» ситуацию в администрации Крюковского рынка. Речь идет об уличных павильонах, палатках и торговом шатре.

Раньше торговлю планировалось вести до начала благоустройства вокруг станции Крюково после завершения её реконструкции — весной или летом 2023 года. Однако выяснилось, что часть рыночной территории нужно освободить раньше — передать под создание ТПУ вокруг станции. Администрация и арендаторы рынка, в частности, обратились в префектуру за помощью в решении вопроса. Это означает, что земля нужна не РЖД, а Москве. Представитель компании, ведущей реконструкцию станции Крюково, подтвердил «Зеленоград.ру», что дополнительная территория со стороны Крюковской площади для идущих строительных работ не нужна.

Работу рынка нужно стараться продлить как можно дольше, считают 63 процента читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, который проходил на сайте и в группах в телеграме и вконтакте (всего более 2700 участников).

ТПУ на Крюковской площади возле станции подразумевает, среди прочего, устройство перехватывающих парковок. Они будут бесплатными для пассажиров будущего МЦД-3 и платными для всех остальных.