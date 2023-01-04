Крюковский рынок решили не закрывать с января. Пока он работает в обычном режиме 04.01.2023 ZELENOGRAD.RU

В ноябре стало известно, что уличные палатки и торговый шатёр на Крюковской площади могут закрыть прямо с 1 января. Эта земля нужна для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции Крюково. Администрация рынка попросила дать возможность работать хотя бы до весны. Оставят ли уличную торговлю до весны, пока неизвестно, но в январе рынок остается на месте.

«Пока решаем судьбу [рынка]», прокомментировали «Зеленоград.ру» ситуацию в администрации Крюковского рынка. Речь идет об уличных павильонах, палатках и торговом шатре.

Раньше торговлю планировалось вести до начала благоустройства вокруг станции Крюково после завершения её реконструкции — весной или летом 2023 года. Однако выяснилось, что часть рыночной территории нужно освободить раньше — передать под создание ТПУ вокруг станции. Администрация и арендаторы рынка, в частности, обратились в префектуру за помощью в решении вопроса. Это означает, что земля нужна не РЖД, а Москве. Представитель компании, ведущей реконструкцию станции Крюково, подтвердил «Зеленоград.ру», что дополнительная территория со стороны Крюковской площади для идущих строительных работ не нужна.

Работу рынка нужно стараться продлить как можно дольше, считают 63 процента читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, который проходил на сайте и в группах в телеграме и вконтакте (всего более 2700 участников).

ТПУ на Крюковской площади возле станции подразумевает, среди прочего, устройство перехватывающих парковок. Они будут бесплатными для пассажиров будущего МЦД-3 и платными для всех остальных.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
крюковский рынок
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Крюковский рынок решили не закрывать с января. Пока он работает в обычном режиме Новости
Новый год будет лучше старого — так считают чуть больше половины читателей «Зеленоград.ру» Новости
Девочка Агата стала первым новорождённым Зеленограда в 2023 году Новости
Куда сдать новогоднюю ёлку на переработку. Адреса приёмных пунктов Ответы
Проезд в общественном транспорте подорожал начала с января Новости
Квартплата и взносы на капремонт подорожали с 1 января Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Проезд в электричках подорожает со 2 января. Второй раз за три месяца Новости
Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить Истории
В «Перекрёстках» запускают cистему быстрых платежей с NFC-метками зеленоградского «Микрона» Новости
IX Молодежный образовательный студенческий форум в Академии бизнеса и инновационных технологий Реклама
«Дачники из Трамвая» заявили в полицию на участников чата 9-го микрорайона. Там обсуждали, как «Трамвай» перекрывает для тысяч людей безопасный проход к Дворцу творчества Новости
История ёлочных игрушек из Крюково и Жилино: как работала местная стеклодувная фабрика и чем украшали ёлки в советское время Истории
Торговый центр «Мега Химки» открылся после пожара. Но часть магазинов всё ещё не работает (вот их список) Новости
Как «дачники из Трамвая» захватили себе два гектара городской земли. Обзор цепочки решений длиной в 90 лет Истории
«Архнадзор» раскритиковал планы по сносу старого вокзала на станции Крюково. И объяснил его историческую ценность Истории
Кафе Mill на площади Юности ищет в команду официанта и бармена Реклама
Стройка мусоросжигательного завода под Зеленоградом продвигается вперед. Помешать могут санкции на поставку иностранного оборудования Новости
В микрорайоне ЦИЭ не хотят строить офисы и производства — спрос на них упал. Но зеленоградские власти считают иначе Новости
«Фабрику прототипов» запустили в Зеленограде. Здесь помогут под заказ изготовить любую деталь Новости
Спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном объявили достроенным Новости
Студенческому театру МИЭТа «Поэмимы» исполнилось 40 лет. Через него прошло более четырёхсот студентов-актёров. Вот его история Истории
«Мега Химки» начинает восстанавливаться после чудовищного пожара — в нем открылся «Ашан» Новости
О мягких навыках, школе, походах и столярном деле — нестандартный подход к детскому развитию в клубе «ДетиЛюбят» Реклама
Новогодние скидки до 25% в бассейне Swim Shot — на все услуги бассейна и школы плавания Реклама
На Ленинградском шоссе закрыт левый поворот на дорогу «Ложки—Поварово—Пятница». Здесь было много аварий Новости
Больше 30 дворников не хватает в разгар зимы в одном из районов Зеленограда Новости
Полиция до сих пор не может составлять протоколы о нарушении тишины. Принятый летом закон застрял в правительстве РФ Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру