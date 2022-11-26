Крюковский рынок могут закрыть с января. Его территория нужна для реконструкции станции 26.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Уличные палатки и торговый шатёр на Крюковской площади могут прекратить работу прямо с Нового года. Эта земля нужна для реконструкции станции Крюково, а точнее, транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Администрация и арендаторы рынка обратились в префектуру с просьбой предоставить возможность продолжать работу хотя бы до весны.

Об этом «Зеленоград.ру» рассказали в администрации рынка. Торговлю планировалось вести до начала благоустройства вокруг станции Крюково — это будут делать, по текущим планам, весной 2023 года.

В администрации рынка отметили, что окончательное решение о закрытии рынка пока не принято. Арендаторы и администраторы попросили префектуру о содействии — решить вопрос с продолжением работы рынка до начала благоустройства территории по проекту ТПУ. То есть, до начала устройства парковки и пешеходной зоны возле станции на месте нынешних торговых точек.

Другой источник в руководстве рынка сказал, что проблема есть, но она обсуждается с исполнительной властью и РЖД — «вместе пытаемся разобраться и найти приемлемый для всех вариант».

«Информация [о закрытии рынка с января] преждевременна , — сказали „Зеленоград.ру“ в префектуре. — Окончательного решения ещё не принято».

Инвестор застройки Крюковской площади уже отдал часть земли, арендованной им у города, под реконструкцию станции Крюково и строительство ТПУ. И в итоге отказался от строительства торгового центра на месте существующих павильонов возле станции — места не хватает. Проект застройки Крюковской площади предполагал, что уличная торговля полностью уйдет под крышу — в фермерский ТЦ «Авангард», гастрономический центр «Станция» и новый большой торговый центр. ТЦ теперь не будет, а рыночная территория нужна городу для реализации своих планов, связанных с ТПУ.

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Нужно ли стараться как можно дольше продлить работу Крюковского рынка?
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Метки:
крюковская площадь, крюковский рынок
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