По контракту, на участке под строительство трех зданий отводилось 1,3 гектара, еще 1,5 Га — под благоустройство. 14 ноября инвестконтракт был расторгнут по инициативе «Вит-Сириуса». Причина в отсутствии необходимой территории для строительства третьей очереди, пояснили «Зеленоград.ру» в администрации компании. Реконструкция станции, строительство транспортно-пересадочного узла в Крюково потребовали передачи земли, отведенной как раз под ТЦ. Сначала РЖД передали один участок, затем второй, затем третий — всё это безвозмездно. «И они стеснены, и у нас нет места» , — сказал собеседник и отметил, что решение принято, исходя из «общей целесообразности».

Два из построенных по проекту здания — это фермерский рынок «Авангард» и гастрономический центр «Станция». Торговый центр планировали возводить возле станции — там, где сейчас торговые шатры, павильоны и оставшаяся уличная торговля. Его условное изображение было на всех рендерах станции Крюково. Застройка Крюковской площади в сочетании с реконструкцией станции предполагала, что уличной торговли не будет, вся она убиралась внутрь зданий. Останутся ли хотя бы частично палатки, павильоны, шатры — пока неизвестно, этот вопрос обсуждается.

Но непосредственно возле станции торговли не будет. На этом месте устроят парковку (вполне вероятно, платную перехватывающую и бесплатную только для пассажиров МЦД-3), поставят скамейки, сделают тротуар.