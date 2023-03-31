Пока почти вся рыночная торговля на месте — разобрали лишь старую постройку напротив «Иридиума», где было ателье, и начали разбирать павильон «Гастроном» возле станции, поскольку гастроном уехал.

Небольшую часть уличного рынка — несколько деревянных павильонов — могут сохранить. Но перенести на другое место — поставить между ТЦ «Авангард» и гастрономическим центром «Станция». Пока это предложение инвестора застройки Крюковской площади (компании «Вит-Сириус»), оно в процессе согласования с властями.

«Авангард» и «Станция» остаются на своих местах — демонтаж касается только павильонов, шатров и палаток. В том числе снесут павильоны вдоль дороги, где пассажиров высаживают из автобусов.

На месте нынешнего рынка будет большая парковка. Скорее всего перехватывающая — бесплатная для пассажиров будущего МЦД-3 и платная для всех остальных. Парковка станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции Крюково. Рынок планировали закрыть еще с 1 января, но администрация и арендаторы попросили об отсрочке.