Уличные палатки, павильоны и шатры на рынке должны разобрать до 10 мая. Этого требует проект благоустройства на Крюковской площади к запуску МЦД. Куда уйдут продавцы, пока неизвестно.
С 28 апреля начнется демонтаж палаток и шатров, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Арендаторы сами будут решать, куда переместиться. Могут переехать и в ТЦ «Авангард», и на любые другие торговые площадки.
Пока почти вся рыночная торговля на месте — разобрали лишь старую постройку напротив «Иридиума», где было ателье, и начали разбирать павильон «Гастроном» возле станции, поскольку гастроном уехал.
Небольшую часть уличного рынка — несколько деревянных павильонов — могут сохранить. Но перенести на другое место — поставить между ТЦ «Авангард» и гастрономическим центром «Станция». Пока это предложение инвестора застройки Крюковской площади (компании «Вит-Сириус»), оно в процессе согласования с властями.
«Авангард» и «Станция» остаются на своих местах — демонтаж касается только павильонов, шатров и палаток. В том числе снесут павильоны вдоль дороги, где пассажиров высаживают из автобусов.
На месте нынешнего рынка будет большая парковка. Скорее всего перехватывающая — бесплатная для пассажиров будущего МЦД-3 и платная для всех остальных. Парковка станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции Крюково. Рынок планировали закрыть еще с 1 января, но администрация и арендаторы попросили об отсрочке.