Крюковскому рынку осталось чуть больше месяца. На его месте будет парковка 31.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Уличные палатки, павильоны и шатры на рынке должны разобрать до 10 мая. Этого требует проект благоустройства на Крюковской площади к запуску МЦД. Куда уйдут продавцы, пока неизвестно.

С 28 апреля начнется демонтаж палаток и шатров, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Арендаторы сами будут решать, куда переместиться. Могут переехать и в ТЦ «Авангард», и на любые другие торговые площадки.

Пока почти вся рыночная торговля на месте — разобрали лишь старую постройку напротив «Иридиума», где было ателье, и начали разбирать павильон «Гастроном» возле станции, поскольку гастроном уехал.

Небольшую часть уличного рынка — несколько деревянных павильонов — могут сохранить. Но перенести на другое место — поставить между ТЦ «Авангард» и гастрономическим центром «Станция». Пока это предложение инвестора застройки Крюковской площади (компании «Вит-Сириус»), оно в процессе согласования с властями.

«Авангард» и «Станция» остаются на своих местах — демонтаж касается только павильонов, шатров и палаток. В том числе снесут павильоны вдоль дороги, где пассажиров высаживают из автобусов.

На месте нынешнего рынка будет большая парковка. Скорее всего перехватывающая — бесплатная для пассажиров будущего МЦД-3 и платная для всех остальных. Парковка станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции Крюково. Рынок планировали закрыть еще с 1 января, но администрация и арендаторы попросили об отсрочке.

Читайте также
Третий торговый центр на Крюковской площади решили не строить. На его месте будут парковка и пешеходная зона
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
крюковская площадь, крюковский рынок
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Крюковскому рынку осталось чуть больше месяца. На его месте будет парковка Новости
«Стоимость поездок на МЦД для Зеленограда не будет отличаться от других районов Москвы» — обещает Собянин. Но это не точно — уточняют его подчиненные Новости
Тело замученной собаки нашли в пятницу утром в зеленоградском лесопарке Новости
Лифты тоже красят вонючей краской — они превращаются в газовые камеры Новости
Детский сад начали строить в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Причем ещё до появления первых жильцов Новости
Корпус 935 на Солнечной аллее готовят к вводу в эксплуатацию. Летом туда начнут переезжать жители последней пятиэтажки 9 микрорайона Новости
В МЖК устроят более ста дополнительных парковочных мест Новости
Музыкальная сказка «Гадкий утёнок» Московского академического театра сатиры — 8 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Остатки снесенного забора поселка «Трамвай» вытаяли из-под снега. Теперь вдоль пешеходных дорожек — ямы и торчащие из земли железки Новости
Несколько сотен новых урн купят для благоустройства Зеленограда. Цена на них может удвоиться по сравнению с прошлым годами Новости
Вакансии салона и студии красоты «Никор» и «Никор Beauty House» — требуются мастера бьюти-сервиса и администратор Реклама
Заброшенный и пустующий детский сад в Голубом планируют открыть к концу года. Перед этим его отремонтируют Новости
Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» — 22 апреля на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Открытие футбольного поля в 9-м микрорайоне снова отложили. На этот раз из-за санкций Новости
Проход к станции Крюково от корпуса 1824 завалило грязью от стройки Новости
Трехмесячного котенка, забравшегося на дерево, спасли местные жители - нашли и оплатили альпиниста Жизнь
Новое ограждение вокруг Михайловского пруда в 15 микрорайоне не пережило зиму Новости
Пикап вылетел с дороги и врезался в шумозащитный экран Новости
Кино и творчество! Киношкола «action!» приглашает всех на бесплатные мастер-классы и кинопоказы. Не пропустите! Реклама
Новый рыболовный магазин «Рыболов-88» в Голубом — скоро открытие Реклама
Сделать разметку для организации посадки в 400-й экспресс Истории
Управа заказала проект нового пешеходного перехода в 11-м микрорайоне. Возможно, он будет приподнятым Новости
Музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» — 2 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Напротив 14-го микрорайона построят торгово-офисный центр Новости
Для ремонта карусели на площади Юности не могут найти запчасти Новости
Началось выдвижение участников второй народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
Жители Алабушево стали заложниками сразу трёх ударных (буквально) транспортных строек - стены трясутся, дома вибрируют, звенит, скачет и падает посуда Истории
Заброшенное большое помещение во «Флейте» выставили на продажу. Раньше там хотели открыть спортклуб Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру