Уличный рынок постепенно уходит в прошлое — до лета его должны демонтировать полностью. Речь идет о палатках и вещевом шатре. В том числе, снесут павильоны вдоль дороги, где пассажиров высаживают из автобусов.

Сейчас демонтируют старую постройку — белый павильон между гастроцентром «Станция» и ТЦ «Авангард». Раньше там находилось, в числе прочего, ателье. Палатки и крытые павильоны на рынке пока работают. Точных сроков закрытия каждого сейчас нет, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Но до лета снос должен быть завершен.

Территория рынка нужна для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции Крюково. Этим занимаются московские власти. ТПУ на Крюковской площади подразумевает, среди прочего, устройство перехватывающих парковок. Они будут бесплатными для пассажиров будущего МЦД-3 и платными для всех остальных. Рынок планировали закрыть еще с 1 января, но администрация и арендаторы попросили об отсрочке.

На своих местах останутся ТЦ «Авангард» и гастроцентр «Станция». Застройщик Крюковской площади планировал построить и третий торговый центр, но отказался от проекта — теперь места не хватает. Рыночная территория нужна городу для реализации своих планов.