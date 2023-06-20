Работы уже начались с демонтажа детских площадок. «Вчера разобрали площадку [у корпуса 1129], причём недавно установленную» , — делились местные жители 2 июня в телеграм-чате 11 микрорайона. Кто-то добавил, что в момент установки эта площадка уже была не новая — «Её приволокли откуда-то. А теперь, видимо, игровой комплекс направился дальше…»

К 11 июня начали менять ступеньки на лестницах, ведущих в овраг — к другой детской площадке, гораздо более старой, замене которой все будут только рады. 15 июня демонтировали два площадки у корпуса 1126.

Всего запланировано отремонтировать восемь детских площадок (у корпусов 1121, 1126, 1129) и одну спортивную площадку (между корпусами 1126 и 1121). Предполагается установка более 150 новых малых архитектурных форм (МАФ) — детских игровых элементов, лавочек, спортивных конструкций, однако контрактом на работы во дворах предусмотрена только установка спортивных бревен (бумов). Остальные МАФ будут закуплены и поставлены позже.