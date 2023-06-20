Вокруг корпусов 1121, 1126, 1129 уже приступили к демонтажу детских площадок. Летом на лесной «тропе здоровья» собираются поменять асфальт и поставить 99 фонарей. Осветить двухкилометровую тропу в лесу давно просили местные жители. Ремонт затронет и двор корпуса 1133.
Концепцию благоустройства еще весной представила префектура. Судя по схемам, благоустройство охватит:
- проезды и площадки возле корпуса 1126, а также между ним и корпусом 1133
- проезды и площадки вокруг корпуса 1129 — в том числе большую зону отдыха в овраге на опушке леса, с лестницами, мостиками и детскими площадками
- лесопарк от корпуса 1129 до пасеки пчеловодов (не включая пасеку и Чудинов пруд)
- «тропу здоровья» в лесопарке за корпусом 1126 с площадками для отдыха
Первую часть работ — во дворах — до 18 июля должны выполнить подрядчики «Жилищника». Они заменят асфальт и бордюры на проездах, плитку на дорожках, площадки демонтируют и сделают для них новые покрытия из резиновой крошки, отремонтируют газоны.
У корпуса 1129 отремонтируют также три металлических контейнерных площадки, заменят пандус и сделают новые поручни. У корпуса 1121 добавится ремонт одной металлической контейнерной площадки, замена ограждения, установка футбольных ворот, баскетбольной сетки и стола для настольного тенниса.
Работы уже начались с демонтажа детских площадок. «Вчера разобрали площадку [у корпуса 1129], причём недавно установленную» , — делились местные жители 2 июня в телеграм-чате 11 микрорайона. Кто-то добавил, что в момент установки эта площадка уже была не новая — «Её приволокли откуда-то. А теперь, видимо, игровой комплекс направился дальше…»
К 11 июня начали менять ступеньки на лестницах, ведущих в овраг — к другой детской площадке, гораздо более старой, замене которой все будут только рады. 15 июня демонтировали два площадки у корпуса 1126.
Всего запланировано отремонтировать восемь детских площадок (у корпусов 1121, 1126, 1129) и одну спортивную площадку (между корпусами 1126 и 1121). Предполагается установка более 150 новых малых архитектурных форм (МАФ) — детских игровых элементов, лавочек, спортивных конструкций, однако контрактом на работы во дворах предусмотрена только установка спортивных бревен (бумов). Остальные МАФ будут закуплены и поставлены позже.
Главное усовершенствование, которое грядёт в лесопарковой зоне — это освещение. На «тропе здоровья» за корпусом 1126 до 20 августа должны поставить 99 новых фонарей, причем работы эти выполнит сам «Жилищник», как сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Странно, что в плане на 2023 год департамента ЖКХ Москвы и «Объединённой энергетической компании» установка этих фонарей не значится. Однако два года назад жителям действительно обещали их сделать — и сейчас обещание выполняется.
Кроме того, на «тропе здоровья» до 20 августа отремонтируют асфальт и садовые бордюры вдоль дорожки (силами «Мосприроды»).
"По этой тропе гуляет очень много людей. Сама дорожка заасфальтирована, но нет никакого освещения, из-за чего зимой там темно уже в 16:00. Выглядит странно: есть асфальт, урны, лавочки, информационные плакаты, а свет не сделали" , — рассказывал в 2021 году член клуба друзей «Зеленоград.ру» Александр.
При разработке концепции благоустройства одним из главных принципов было сохранение хрупкой экосистемы территории, сообщил весной начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. В префектуре заострили внимание на том, что благоустройство будет аккуратным и направленным, с одной стороны, на комфорт жителей, а с другой — на бережное отношение к природе.