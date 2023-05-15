Кроме того, ранее стало известно также о благоустройстве, которое пройдёт в лесу 6 микрорайона между аллеей Лесные Пруды и Никольским проездом — там с 9 июля по 17 июля будут переделывать пешеходную зону: ремонтировать основную дорожку (800 метров) и примыкающие к ней, менять асфальт и бордюры, сделают также дорожку из гравия. В смете работ — 15 пикниковых точек, пять навесов, установка спортивного бревна, устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке. Конкурс на выполнение работ объявлял «Жилищник».

Возможно, будут и другие объекты лесного благоустройства в рамках отдельных конкурсов.

Последний масштабный ремонт лесных дорожек в Зеленограде производился в 2020—2021 году — тогда не только меняли асфальт, но и сделали много новых дорожек из гравия на месте популярных у горожан троп. А в 2022 году Мосприрода обновила несколько детских площадок и пикниковых точек на своей территории.

Хоть лесопарки и обустраивают для пешеходов с некоторой регулярностью, добиться благоустройства какой-нибудь из старых дорожек, площадок или тропинок — непростая задача для жителей. Как правило, на подобные просьбы в городской администрации отвечают, что приняли их во внимание и рассмотрят потом, а сейчас все планы уже сформированы. К примеру, такой ответ недавно получили зеленоградцы, которым нужна дорожка в лесу между 9 и 12 микрорайонами — как альтернатива заасфальтированной Рабочей улице, по которой ходили раньше и которую перегородил забором дачный посёлок «Трамвай».