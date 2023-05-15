В планах на этот год — замена асфальта на лесных прогулочных дорожках в разных микрорайонах Зеленограда. Конкурс на выполнение работ общей стоимостью 30 миллионов рублей объявил департамент природопользования. Ремонт должны начать 1 июля и завершить к концу октября.
- На дорожке в лесу за 1 микрорайоном, у Ленинградского шоссе (211 метров) — асфальт и три перепускные трубы
- Там же, на дорожке от Солнечной поляны до остановки ВНИИПП на Ленинградском шоссе (530 метров) — асфальт и садовые бордюры
- На небольшой дорожке в лесу 3 микрорайона, возле улицы Юности и Ведогонь-театра (60 метров) — асфальт
- На асфальтовых дорожках парка «Ровесник» в 5 микрорайоне, от Московского проспекта до нового регбийного стадиона (около 1300 метров) — асфальт и садовые бордюры.
- На двух небольших дорожках в лесу 6 микрорайона, у корпуса 606 и остановки Спортивная школа (39м и 27м) — асфальт
- На дорожках в лесу за 6 микрорайоном, у аллеи Лесные Пруды (около 1000 метров) — асфальт и садовые бордюры
- На круговой «тропе здоровья» в лесу 11 микрорайона за корпусом 1126 (около 2300 метров) — асфальт и садовые бордюры
Актуальность ремонта в некоторых местах вызывает вопросы. Например, парк «Ровесник» мучают ремонтами уже несколько лет. Раньше на дорожках неторопливо меняли плитку, теперь займутся асфальтовыми дорожками по периметру парка. Причем, идея менять там асфальт — сомнительная, он во много в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, ранее стало известно также о благоустройстве, которое пройдёт в лесу 6 микрорайона между аллеей Лесные Пруды и Никольским проездом — там с 9 июля по 17 июля будут переделывать пешеходную зону: ремонтировать основную дорожку (800 метров) и примыкающие к ней, менять асфальт и бордюры, сделают также дорожку из гравия. В смете работ — 15 пикниковых точек, пять навесов, установка спортивного бревна, устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке. Конкурс на выполнение работ объявлял «Жилищник».
Возможно, будут и другие объекты лесного благоустройства в рамках отдельных конкурсов.
Последний масштабный ремонт лесных дорожек в Зеленограде производился в 2020—2021 году — тогда не только меняли асфальт, но и сделали много новых дорожек из гравия на месте популярных у горожан троп. А в 2022 году Мосприрода обновила несколько детских площадок и пикниковых точек на своей территории.
Хоть лесопарки и обустраивают для пешеходов с некоторой регулярностью, добиться благоустройства какой-нибудь из старых дорожек, площадок или тропинок — непростая задача для жителей. Как правило, на подобные просьбы в городской администрации отвечают, что приняли их во внимание и рассмотрят потом, а сейчас все планы уже сформированы. К примеру, такой ответ недавно получили зеленоградцы, которым нужна дорожка в лесу между 9 и 12 микрорайонами — как альтернатива заасфальтированной Рабочей улице, по которой ходили раньше и которую перегородил забором дачный посёлок «Трамвай».
Местные жители и все, кто водит детей во Дворец творчества через лес, проложили тропу по кустам снаружи забора. «Новая протоптанная тропинка идёт волнами между деревьями, и вряд ли это способствует сохранению особо охраняемой природной зоны» , — написала одна из жительниц. Проблема обозначилась еще в сентябре 2022 года, однако в планы на 2023 год её решение не попало.