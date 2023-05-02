1-й микрорайон

Корпус 108 — с 9 июня по 3 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из искусственной травы на детской площадке, ремонт песчаного покрытия детской площадки, замена резиновой крошки на спортивной площадке, ремонт газонов, установка 13-ти урн.

Корпуса 126-128 — с 9 июня по 19 июля. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов, установка 25-ти дорожных знаков, 13-ти «лежачих полицейских».

Корпус 139 — с 9 июня по 27 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке, из искусственной травы на детской площадке, ремонт газонов, установка 9-ти урн

Корпус 146 — с 9 июня по 1 августа. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке, ремонт газонов, установка 4-х урн.