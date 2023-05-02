«Жилищник» заказал большой объем работ по благоустройству на 2023 год — на замену детских и спортивных площадок, асфальта, бордюров, скамеек и прочего по всему городу выделили 273 миллиона рублей. Сейчас для освоения этих средств выбирают подрядчика. При этом некоторые из этих работ уже идут — непонятно, кто их делает и за какие средства их делает. В этом большом контракте будут объединены и благоустройство так называемых знаковых объектов, когда обновляют всё или почти всё в соседних дворах, скверах или парках, и отдельные работы во дворах жилых домов и школ, но это ещё не полный список благоустройства этого года — разные работы проходят по разным программам финансирования, а городская администрация не утруждает себя публикацией единого перечня всех работ в городе — на дорогах и во дворах. Рассказываем, что мы узнали из этого контракта — где, когда и что сделают.
Корпус 108 — с 9 июня по 3 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из искусственной травы на детской площадке, ремонт песчаного покрытия детской площадки, замена резиновой крошки на спортивной площадке, ремонт газонов, установка 13-ти урн.
Корпуса 126-128 — с 9 июня по 19 июля. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов, установка 25-ти дорожных знаков, 13-ти «лежачих полицейских».
Корпус 139 — с 9 июня по 27 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке, из искусственной травы на детской площадке, ремонт газонов, установка 9-ти урн
Корпус 146 — с 9 июня по 1 августа. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке, ремонт газонов, установка 4-х урн.
Корпус 247 — с 9 июня по 20 июня. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов.
Корпуса 306-307-308 — с 9 июня по 28 июня. Замена асфальта и бордюров, покрытие из искусственной травы на детской площадке, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть, устройство газонов.
Корпуса 351-352 — с 9 июня по 21 июля. Замена асфальта и бордюров, покрытие из искусственной травы на детской площадке, устройство газонов, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть, установка спортивного бревна (бума).
Корпус 331 — с 9 июня по 6 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из искусственной травы и резиновой крошки, 4 стола для настольного тенниса, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть.
Корпус 338А, 338Б — с 9 по 26 июня. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов, установка 21 столбика.
Между корпусами 303, 301А, 301Б, 361, 362 — с 9 июня по 1 августа. Это большой двор, где будет комплексное благоустройство. Замена асфальта и бордюров, установка 20 столбиков, отделяющих пешеходов от машин, и 5-ти дорожных знаков, устройство пешеходных дорожек и газонов, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть, ремонт газонов. На этой территории должны оборудовать новые спортивные и детские площадки, но в обсуждаемой закупке этих работ нет.
Школа №609 (корпус 314) — с 9 июня по 31 июля. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов, замена ограждений, установка контейнерной площадки для сбора мусора, замена покрытия из резиновой крошки на спортплощадке, установка баскетбольной стойки.
Березовая аллея, дом 8 — с 9 июня по 30 июля. Замена асфальта и бордюров, замена покрытия на детской площадке (искусственная трава и песок), устройство покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке, установка одного стола для настольного тенниса, замена ограждений.
Корпус 438 — с 9 июня по 29 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство дорожек, устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке, ремонт газонов, установка 9-ти урн.
Школа №618 (корпус 428А) — с 9 июня по 20 июля. Замена асфальта и бордюров, покрытия из резиновой крошки на детской и спортивной площадке, ремонт газонов, установка 11-ти урн.
Пешеходной зоны в 4-м микрорайоне, где уже идёт масштрабное благоустройство в этом контракте нет.
Корпус 501 — с 9 июня по 30 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство искусственной травы на детской площадке, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть. А также «замена декоративного элемента» — речь идет о старой скульптуре оленей. Эта площадка — пример, когда работы уже идут, а контракт на них ещё не заключён.
Корпуса 505-506-508 — с 9 июня по 5 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке, из искусственной травы на детской площадке, ремонт газонов, установка ограждения из 3D панелей, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть.
Корпуса 604-605-606 — с 9 июня по 1 августа. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов.
Корпус 618 — с 9 июня по 1 августа. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из искусственной трава и резиновой крошки на детской площадке, ремонт газонов, установка 4х столов для настольного тенниса, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть.
Корпус 622 — с 9 июня по 25 июня. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке, ремонт газонов, установка одного стола для настольного тенниса, устройство кирпичной контейнерной площадки для сбора мусора, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть.
Корпус 623 — с 9 июня по 28 июля. Замена асфальта и бордюров, ремонт лестницы, устройство покрытия из искусственной травы на детской площадке, из резиновой крошки на спортивной, ремонт газонов, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть.
Этот участок лесопарка будут благоустраивать с 9 июля по 17 июля. Здесь запланировано переделать пешеходную зону: отремонтировать основную дорожку (длина 800 метров) и примыкающие к ней, заменить асфальт и бордюры, сделать дорожку из гравия. В смете работ — 15 пикниковых точек, пяти навесов, установка спортивного бревна, устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке.
Корпуса 706-707 — с 9 июня по 1 июля, замена асфальта и бордюров, ремонт газонов.
Корпуса 708-709 — с 9 июня по 15 июля, замена асфальта и бордюров, ремонт газонов.
Корпуса 820 — с 9 июня по 19 июля. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов.
Корпуса 842 с 9 июня по 4 июля, ремонт газонов.
Территория вдоль корпусов 904, 919, 917, 914, 916, 915, 913. Это второй этап благоустройства аллеи вязов — с 9 июня до 1 августа. Обновление асфальта, бордюров и плитки, установка 243-х столбиков, 12-ти дорожных знаков, 12-ти «лежачих полицейских», двух столов для настольного тенниса, велопарковки, четырех вазонов с цветами, 11-ти информационных табличек, ограждения. Также здесь высадят 8 деревьев и 243 кустарника, устроят цветники, отремонтируют подпорную стену. Замены детских и спортивных площадок на этой аллее в обсуждаемой закупке нет. Но замена асфальта и бордюров, среди прочего, уже проходила в другой госзакупке на 11,7 миллионов.
Корпус 929 — с 9 июня по 26 июня. Замена асфальта и бордюров, ремонт газонов, установка 26-ти столбиков, двух лежачих полицейских, 4-х дорожных знаков.
Корпус 1001 — с 9 июня по 6 июля. Замена асфальта и бордюров, ремонт лестницы, устройство покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке, устройство газонов, ремонт и установка ограждения из 3D-панелей. установка контейнера для сбора мусора, установка бревна спортивного (бум), устройство поручней для маломобильных людей.
Кроме того, вне рамок этого контракта, за счет так называемых средств стимулирования управы, заменят асфальт между корпусами 1006А и 1006Б, сделают «лежачий полицейский» во дворе корпусов 1002 и 1014, а также велопарковки возле корпусов 1012 и 1005.
В этом контракте адресов из микрорайона нет, но в недавнем распоряжением префектуры №171 запланировано благоустройство у корпуса 1208.
Кроме того, также вне рамок этого контракта, за счет так называемых средств стимулирования управы, сделают «лежачий полицейский» во дворе корпуса 1204.
Корпус 1121 — с 9 июня по 18 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки и песчаного, ремонт газонов, металлической контейнерной площадки, замена ограждения. Установка трех спортивных бревен (бумов), футбольных ворот, баскетбольной сетки, одного стола для настольного тенниса, 6-ти столбиков.
Корпус 1126 — с 9 июня по 18 июля. Замена асфальта и бордюров, устройство покрытия из резиновой крошки и песчаного, устройство газонов, установка трех спортивных бревен (бумов).
Корпус 1129 — с 9 июня по 18 июля. Замена асфальта, бордюров и плитки. Устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке, ремонт газонов, установка 12-ти дорожных знаков, ремонт трех металлических контейнерных площадок, установка двух спортивных бревен, устройство поручней, замена пандуса.
Кроме того, вне рамок этого контракта, за счет так называемых средств стимулирования управы, сделают «лежачий полицейский» во дворе корпуса 1106.
В этом контракте адресов из микрорайона нет, но в недавнем распоряжением префектуры №171 запланировано благоустройство у корпуса 1445.
В этом контракте адресов из микрорайона нет, но в недавнем распоряжением префектуры №171 запланировано благоустройство у корпусов 1625—1626, 1645.
Школа №1194 (корпус 1530) — с 9 июня по 2 июля. Ремонт асфальта и бордюров, устройство поручней, замена покрытия из искусственной травы и резиновой крошки на спортплощадках, устройство газонов, замена ограждения, установка волейбольной и баскетбольной стойки, футбольных ворот, двух вазонов, замена контейнерной площадки.
Также, согласно недавнему распоряжению префектуры №171, запланировано благоустройство у корпусов 1519—1520, но в этом контракте про этот двор не упоминается.
Школа №1912 (корпус 1816) — с 9 июня по 16 июля. Ремонт асфальта и бордюров, устройство покрытия из искусственной травы и резиновой крошки на спортплощадках, установка волейбольной и баскетбольной стойки, футбольных ворот, ремонт и устройство газонов, ремонт ограждения.
Также, согласно недавнему распоряжению префектуры №171, запланировано благоустройство у корпусов 1802, 1808-1809-1811, 1824, но в этом контракте про эти дворы не упоминается.
В этом контракте адресов из микрорайона нет, но в недавнем распоряжением префектуры №171 запланировано благоустройство у корпусов 2022—2024, 2005, 2033.
В этом контракте адресов из микрорайона нет, но в недавнем распоряжением префектуры №171 запланировано благоустройство у корпуса 2315А.