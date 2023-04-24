Целый комплекс дорожных работ в Зеленограде, стоимость которых оценивается в 600 миллионов рублей, заказало московское учреждение «Автомобильные дороги».

Работы будут вестись на Яблоневой аллее, Сосновой и Солнечной аллеях, улице Юности, Центральной площади (у здания ДК), в Савелкинском проезде, на Московском проспекте, улице Конструктора Гуськова, во 2-м Западном проезде, на Кутузовском шоссе (участок в сторону Рузино), улице 2-й Пятилетки, на дороге от 17-го микрорайона в сторону коттеджного поселка «Зеленое Подворье», в проезде 5527 в Алабушево (на территории технополиса «Москва»).

Сроки производства работ, по плану, с 15 мая по 15 октября.





Перечень работ в этих местах практически одинаковый. Это ремонт или замена дорожного покрытия — асфальта и плитки — на проезжей части, тротуарах, ремонт решеток стоковых колодцев и люков смотровых колодцев, бордюров, пешеходных ограждений, замена «лежачих полицейских», обновление дорожной разметки и прочее.