Детям запретили залезать на фигуры из искусственной травы
Пока, как сообщают местные жители, скульптуру просто переставили, но дальнейшая её судьба неизвестна. Детскую площадку возле корпуса 501, рядом с которой стояли лани, сейчас капитально реконструируют. В перечне работ значится и некая «замена декоративного элемента» — что под этим подразумевается, неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в префектуру.
Последнее время жизнь скульптуры складывалась непросто. У одной из фигур отломали уши, а «Жилищник» никак не мог справиться с их ремонтом.
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