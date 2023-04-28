Пока, как сообщают местные жители, скульптуру просто переставили, но дальнейшая её судьба неизвестна. Детскую площадку возле корпуса 501, рядом с которой стояли лани, сейчас капитально реконструируют. В перечне работ значится и некая «замена декоративного элемента» — что под этим подразумевается, неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в префектуру.

Последнее время жизнь скульптуры складывалась непросто. У одной из фигур отломали уши, а «Жилищник» никак не мог справиться с их ремонтом.