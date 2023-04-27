«На скульптуры не залезать!» — табличка с такой просьбой появилась возле топиарных фигур медведей в сквере в 3-м микрорайоне. Вероятно, коммунальщики устали их ремонтировать — на спине медведя видны несколько заплаток.
Такие травяные скульптуры начали ставить в Зеленограде в 2017 году — первыми появились Шрек с ослом, Микки-маус и Забивака — талисман чемпионата мира по футболу.
Но скульптуры оказались не особо прочными — например, у лося и медведей в сквере напротив «Флейты» периодически отваливались головы. А лось сейчас стоит с замотанными ногами — похоже, с ним тоже что-то не так. Иногда их разбирают «на органы» — то у слона отваливается хобот, то у жирафа хвост, то у осла уши. Фигуры «лысеют», если на них «кататься» — а на травяных животных дети (и не только они) залезают регулярно.
Потребовалось пять лет и миллионы рублей, чтобы понять очевидное — такие фигуры плохо подходят для дворовых скверов и площадок. Наивно было надеяться, что на них будут только смотреть. Табличка «не залезать» очень похожа на признание ошибки и последний шаг перед демонтажом.
К парковым скульптурам из искусственной травы коммунальщики, скорее всего, остыли — новых не появляется. Но они обязательно придумают какое-нибудь новое несуразное благоустройство — ведь за ошибки никто не отвечает.