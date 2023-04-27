Такие травяные скульптуры начали ставить в Зеленограде в 2017 году — первыми появились Шрек с ослом, Микки-маус и Забивака — талисман чемпионата мира по футболу.



Но скульптуры оказались не особо прочными — например, у лося и медведей в сквере напротив «Флейты» периодически отваливались головы. А лось сейчас стоит с замотанными ногами — похоже, с ним тоже что-то не так. Иногда их разбирают «на органы» — то у слона отваливается хобот, то у жирафа хвост, то у осла уши. Фигуры «лысеют», если на них «кататься» — а на травяных животных дети (и не только они) залезают регулярно.