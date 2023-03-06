Обустройство «Аллеи вязов» изначально было разделено на два этапа (и два года) «из-за сжатых сроков и финансирования», поясняли в управе района Старое Крюково — в прошлом году подрядчик занимался первой половиной аллеи вдоль корпусов 905 и 906. Второй этап благоустройства будет стоить почти вдвое меньше, чем первый — 11,7 миллиона рублей (первую часть благоустроили на сумму в 22,1 миллиона рублей).

«Постараемся соблюдать ту же самую концепцию: две дорожки из гранитной плитки, продолжение велодорожки…», — рассказывал в эфире радио «Зеленоград Сегодня» советник управы Старое Крюково Евгений Иванов.

Предполагалось, что на втором этапе обновят дорожки вдоль корпусов 918 и 919, на продолжении «Аллеи вязов». Однако, судя по ситуационному плану в конкурсной документации, благоустраивать будут только половину этого отрезка — вдоль корпуса 918. Кроме того, в зону благоустройства войдёт также дорожка между корпусами 906 и 907 (бывший ДЮЦ «Восток») и территория за корпусом 906 вплоть до местного проезда.