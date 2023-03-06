«Аллея вязов» в 9 микрорайоне остаётся в этом году одним из городских «знаковых объектов» благоустройства. Объявлен конкурс на выполнение второго этапа работ — первый выполнили прошлым летом. Сами работы планируется начать в середине апреля. Рассказываем, что и как планируется сделать.
Обустройство «Аллеи вязов» изначально было разделено на два этапа (и два года) «из-за сжатых сроков и финансирования», поясняли в управе района Старое Крюково — в прошлом году подрядчик занимался первой половиной аллеи вдоль корпусов 905 и 906. Второй этап благоустройства будет стоить почти вдвое меньше, чем первый — 11,7 миллиона рублей (первую часть благоустроили на сумму в 22,1 миллиона рублей).
«Постараемся соблюдать ту же самую концепцию: две дорожки из гранитной плитки, продолжение велодорожки…», — рассказывал в эфире радио «Зеленоград Сегодня» советник управы Старое Крюково Евгений Иванов.
Предполагалось, что на втором этапе обновят дорожки вдоль корпусов 918 и 919, на продолжении «Аллеи вязов». Однако, судя по ситуационному плану в конкурсной документации, благоустраивать будут только половину этого отрезка — вдоль корпуса 918. Кроме того, в зону благоустройства войдёт также дорожка между корпусами 906 и 907 (бывший ДЮЦ «Восток») и территория за корпусом 906 вплоть до местного проезда.
Планировка дорожек вдоль корпуса 918 существенно не поменяется. Правда, в проекте благоустройства — не две дорожки, как сейчас, а одна широкая пешеходная дорожка из плитки и смежная с ней узкая асфальтовая велодорожка (со стороны жилого дома).
По другую сторону пешеходной дорожки появятся две круглые площадки для тихого отдыха со скамейками вокруг круглых цветочных клумб. На клумбах, согласно проекту, посадят цветущие однолетники — бегонию, цинерарию, колеус и клещевину, а весной там планируется высаживать раннецветущие луковичные — тюльпаны.
На широком пешеходном перекрёстке «Аллеи вязов» c другими дорожками между корпусами 906 и 918 также поставят несколько скамеек. Этот перекрёсток, дорожка мимо ДЮЦ «Восток» и дорожки за корпусом 906 получат плиточное покрытие — поэтому на время благоустройства их перекроют для пешеходов.
Конкурсное техзадание предполагает следующие работы: устройство плиточного покрытия на пешеходной дорожке (1072 кв.м), асфальтового покрытия на проезде (1504 кв.м), асфальта на велодорожке (200 кв.м), ремонт газона (2414 кв.м) и устройство газона (333 кв.м), посадку лиственных деревьев (кленов высотой 3,5-4 метра — 12 штук), ремонт цветников (20 кв.м), замену дорожных бордюров (457 метров) и устройство садовых бордюров (897 метров), ремонт 22 люков подземных коммуникаций, установку 25 бетонных урн.
Заказчиком благоустройства выступает «Жилищник ЗелАО», срок исполнения контракта — 27 июля 2023 года, при этом сроки выполнения каждой из работ, обозначенные в техзадании — 15 июня. Однако стоит учесть, что на практике подобные благоустройства обычно объявляются до конца августа, а могут растянуться и на осенние месяцы (как это было с благоустройством первой части «Аллеи вязов»).