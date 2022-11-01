«Аллея вязов» — две двухсотметровые параллельные пешеходные дорожки между корпусами 905-906 и 913 — получила своё название буквально накануне благоустройства и теперь обозначена даже на Яндекс.карте. Неожиданный новый топоним удивил местных жителей, тем более что никаких вязов на аллее нет, есть только история от управы о том, что когда-то их здесь неудачно высадили. Зато в обсуждениях благоустройства не раз припоминали «Кошмар на улице Вязов», по ассоциации с названием.

Неизвестно, когда в точности благоустройство планировали завершить — в документации, на информационном стенде и в заявлениях управы объявлялись разные сроки: конец июля, середина августа, конец августа. Позже срок сдвинулся на конец сентября, а затем о нём и вовсе перестали говорить из-за более значимых событий. В результате, «всё, что должны были сделать — сделали, а что пообещали — забыли» , — подытожил один из наших читателей, имея в виду все замечания, которые получал «Жилищник» как заказчик благоустройства за это время.