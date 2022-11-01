От последнего снега до первого снега — ровно полгода заняло благоустройство одного из «знаковых» городских объектов 2022 года, «Аллеи вязов» в 9 микрорайоне. Несколько дней назад мэрия официально объявила о завершении ремонта и опубликовала красивые фото- и видеоматериалы. Корреспондент «Зеленоград.ру» тоже побывал на аллее, собрал отзывы местных жителей, посмотрел, что получилось на самом деле, и сравнил, как выглядела аллея до и после реконструкции.
«Аллея вязов» — две двухсотметровые параллельные пешеходные дорожки между корпусами 905-906 и 913 — получила своё название буквально накануне благоустройства и теперь обозначена даже на Яндекс.карте. Неожиданный новый топоним удивил местных жителей, тем более что никаких вязов на аллее нет, есть только история от управы о том, что когда-то их здесь неудачно высадили. Зато в обсуждениях благоустройства не раз припоминали «Кошмар на улице Вязов», по ассоциации с названием.
Неизвестно, когда в точности благоустройство планировали завершить — в документации, на информационном стенде и в заявлениях управы объявлялись разные сроки: конец июля, середина августа, конец августа. Позже срок сдвинулся на конец сентября, а затем о нём и вовсе перестали говорить из-за более значимых событий. В результате, «всё, что должны были сделать — сделали, а что пообещали — забыли» , — подытожил один из наших читателей, имея в виду все замечания, которые получал «Жилищник» как заказчик благоустройства за это время.
Благоустройство проходило поэтапно, благодаря чему проход по аллее перекрывали не на весь срок ремонта — только на месяц-два. В мае строители занялись дорожками и лестницами, а к концу июня доступ на большую часть обновлённой территории уже вновь открыли для жителей.
Планировка аллеи кардинально не изменилась. Асфальтовые дорожки замостили плиткой, довольно гладкой. На одной из дорожек оставили асфальтовую полосу для велосипедистов. При этом некоторые плитки уже «гуляют» под ногами, замечали жители ещё летом, «а ещё зима не прошла!» Такие же дефекты отмечают до сих пор.
Вдоль аллеи появились новые деревянные лавочки с урнами. Раньше они стояли на траве, теперь для них сделали глубокие карманы, как будто учитывая отрицательный опыт с лавочками вдоль Центрального проспекта, для которых карманов не сделали совсем. На «Аллее вязов» в эти карманы могут поместиться и люди, и детские коляски, а коммунальщики смогут чистить снег, не «цепляясь» за скамейки.
Поначалу лавочки поставили без урн — люди начали спрашивать, где же урны. Когда установили урны, они тоже вызвали нарекания.
«Присела на довольно низкую и не очень удобную скамейку в так называемой „зоне отдыха“, но долго не выдержала, — возмущается читательница „Зеленоград.ру“. — С двух сторон возвышаются две высокие урны в виде цилиндров серьёзного размера. Зачем такие высокие? Оказалось, что в каждой урне смонтирована пепельница, в которых лежали и распространяли соответствующий аромат окурки. Хотела отодвинуться, но с другой стороны та же картина и соответствующий аромат. Мест для некурящих, увы, не предусмотрено! Вчера шла мимо рано утром, посмотрела, урны, вроде как очистили от окурков, но желания посидеть „меж урн“ не возникло».
На аллею добавили больше десятка новых саженцев, но вязов среди них нет — есть дубы и клёны.
Еще в середине лета вдоль дорожек было высажено множество невысоких кустарников, подсыпан грунт и засеян газон. Тут возникла еще одна проблема: летние ливни начали смывать грунт на новую плитку, и дорожки украсились разводами грязи. Причину жители указали сразу же — уровень дорожек и бортиков ниже уровня грунта, особенно с той стороны аллеи, где газон поднимается по склонам. Это замечание обещали учесть, но фактически ничего так и не изменилось. В одном из ответов кто-то из городских чиновников написал, что когда взойдёт газон, корни травы будут удерживать грунт от размывания.
На аллее и раньше, особенно в межсезонье, возникали широкие лужи, которые приходилось обходить по газонам или по сугробам. Сейчас луж не видно, но в дождливую погоду дорожки всё так же заливает, пишут горожане — «На аллее луж стало больше, и они стали глубже». Это не удивительно: аллея расположена в низинке между двумя невысокими склонами, при этом ни одной решетки ливневой канализации на ней как не было, так и нет.
На склонах с обеих сторон обновили лестницы, при этом все кроме одной поделили на две части: наклонный спуск и ступеньки. Между ними металлические перила, установки которых пришлось ждать дольше всего — именно они стали финальным «аккордом» благоустройства. На одной из лестниц ни ската, ни перил нет, и жители попросили сделать там пандус: «Раньше был, при благоустройстве его не планировали. Уже сейчас на газоне есть колея от велосипедов». Эту просьбу «Жилищник» обещал удовлетворить по окончании благоустройства, но пока обещание не выполнено.
Зато по просьбе жителей еще в ходе ремонта устранили перепады между пониженными бордюрами и асфальтом — при выходе с тротуаров на дорогу: подсыпали асфальта и утрамбовали. Не факт, что такая технология предусмотрена регламентом работ, но ступеньки, чувствительные для всех, кто с колясками или на колясках, постарались таким способом устранить.
Сеть дорожек в две плитки, которые раньше были проложены через газон, тоже изменилась: одни дорожки были расширены (теперь — в три плитки), другие исчезли. Пока была закрыта на ремонт детская площадка и перекрыты пути мимо неё, люди протоптали новую тропинку через газон — она так и осталась.
Сохранилась небольшая зона тихого отдыха под деревьями, в отдалении от детской площадки. Летом на новой клумбе даже успели высадить цветы.
Главная утрата после благоустройства — белые скульптуры, которые раньше были расставлены вдоль аллеи, а также белые вазоны для цветов. Вазоны уехали недалеко, их поставили на другую сторону местного проезда напротив «Аллеи вязов». А три скульптуры («Кормящая волчица», «Сизиф» и «Ангел») увезли на бульвар 8 микрорайона, где уже стояли другие скульптуры из той же коллекции, подаренной городу к 40-летию.
Кстати, единого мнения по поводу эстетической ценности всей коллекции среди горожан нет. Некоторые из жителей 9 микрорайона жалеют, что привычные и любимые символические фигуры больше не украшают «Аллею вязов», другие не считают их достойным украшением, а жители 8 микрорайона даже жаловались в префектуру — «Вам самим нравится это „искусство“?» — и просили хотя бы привести их в нормальное состояние: после переезда на некоторых облупилась краска.
На вопросы, вернут ли скульптуры в 9-й микрорайон, городская администрация отвечала, что этого не планируется. «А мнение жителей никто не спрашивает, — отметил один из наших читателей. — Почему в 8-м районе? Давайте проведём встречу с главой управы и решим эти вопросы. Закажите другие фигуры и поставьте их в 8-м районе».
Кроме утрат есть и новшество — ограждение вокруг детской площадки у корпуса 913, в котором только один вход. Это чуть ли не первый и единственный забор вокруг детской площадки в Зеленограде. Раньше у неё была низкая газонная ограда с несколькими проходами, и площадку можно было пересечь «транзитом». Теперь сюда можно только целенаправленно прийти погулять с детьми. Ограда отделяет игровое пространство и от проезда с автомобилями, и от дорожек на «Аллею вязов», по которым движется постоянный поток людей из магазина «Перекрёсток» и от автобусных остановок.
Ремонт детской площадки оказался самым долгим в списке работ и продлился с весны до осени: строители еще в апреле демонтировали все старые элементы, затем выровняли основание и залили его бетоном, после чего всё лето ждали поставки новых МАФ. Их привезли только осенью.
Сама площадка раньше была песчаной — теперь на ней покрытие из резиновой плитки, новые игровые элементы — пластиковый «эко"-городок под дерево, мини-скалодром, качели, песочница для малышей, карусель, а также несколько деревянных лавочек и урны с пепельницами.
И это еще не конец ремонта. Вскоре после фото- и видеосъемки мэрии домик с горкой вновь обнесли оградой и полосатыми лентами. Повсюду висят предупреждения: площадка не сдана в эксплуатацию, пользоваться ею запрещено. В чём причина — не объясняется, как долго еще продлится ремонт — тоже.
Возможно, проблема связана с жалобами родителей на бракованную пластиковую горку с «горбом», из-за которого неудобно кататься, да и саму горку изначально установили криво. В подобных случаях принято закрывать доступ на весь игровой комплекс — к примеру, так сделали на детской площадке в 5 микрорайоне. Причем там горки на замену в итоге не нашлось, её сняли, а выход на неё заварили, после чего игровой комплекс был снова открыт для детей в таком виде (заменить его обещают на следующий год).
Вдоль «Аллеи вязов» при благоустройстве установили новые фонари, и они уже работают, хоть и светят не очень ярко — на светодиодные не похожи. Старые фонари добавляли месту романтики, считают некоторые из наших читателей: «Стояли красивые фонари, а теперь убогие столбы».
В целом отрицательных отзывов благоустроенная «Аллея» получила немного — видно, что большая часть жителей вполне довольна ремонтом. Люди сетуют скорее на отсутствие диалога с городской администрацией, обсуждения планов и пожеланий, грамотного сбора оценок и замечаний.
«Вы предложили написать свои впечатления по поводу благоустройства „Аллеи вязов“ , — обратилась в редакцию одна из читательниц, Елена П. — С удовольствием выскажусь по этому поводу! Тем более, что нас никто не спрашивает, когда что-то начинают „улучшать“ и, тем более, никто не спросит, а понравилось ли то, что получилось. Спасибо, что вы начали этот разговор. Появляется какая-то надежда, что есть ещё кто-то, кто „за нас“».
В 2023 году управа района Старое Крюково анонсировала благоустройство второй части «Аллеи вязов» вдоль корпуса 918. Подробностей и проекта благоустройства пока не представлено.