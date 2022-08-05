Старую детскую площадку с отломившейся горкой в 5-м микрорайоне совершенно точно заменят в следующем году 05.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Площадка возле корпуса 501 не только морально устарела, но ещё у игрового городка поломалась горка, а отремонтировать её уже не получилось. В итоге сначала там был замотанный сигнальной лентой трамплин, а потом выход на горку капитально заварили.

Это решение никому не нравилось и площадку хотели заменить уже в этом году, но в управе не хватило денег (потому что уже много задач было запланировано раньше). Но в следующем году эта площадка в приоритете — её точно сделают, пообещал «Зеленоград.ру» замглавы управы Савёлки Василий Харпак. Кроме того, отремонтируют пешеходные дорожки и сделают возможность подходить к площадке по какому-то твердому покрытию.

Хочется надеяться, что приведут в порядок и скульптуру оленей, которая стоит тут десятки лет. Она в плохом состоянии, не покрашено, уши одного оленя отломаны. «Жилищник» обещал исправить это в июле, но пока не сделал. Теперь срок перенесли на середину августа.

А что касается площадки, пишите ваши пожелания в комментарии или в чат 5-го микрорайона. Мы соберем их и передадим в управу, где рады будут услышать разумные предложения.

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Метки:
микрорайон 5, детские площадки
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