Это решение никому не нравилось и площадку хотели заменить уже в этом году, но в управе не хватило денег (потому что уже много задач было запланировано раньше). Но в следующем году эта площадка в приоритете — её точно сделают, пообещал «Зеленоград.ру» замглавы управы Савёлки Василий Харпак. Кроме того, отремонтируют пешеходные дорожки и сделают возможность подходить к площадке по какому-то твердому покрытию.

Хочется надеяться, что приведут в порядок и скульптуру оленей, которая стоит тут десятки лет. Она в плохом состоянии, не покрашено, уши одного оленя отломаны. «Жилищник» обещал исправить это в июле, но пока не сделал. Теперь срок перенесли на середину августа.