Три скульптуры уже давно украшают пешеходную аллею возле корпусов 905-906. Местные жители так привыкли к ним, что не всегда замечают в будничной спешке — белого Ангела, укрывшегося под деревьями, Волчицу с волчатами на пригорке и задумавшегося Сизифа. А ведь на самом деле в «городской галерее» таких скульптур больше, чем три, и находятся они не только на этой аллее. Рассказываем, кто изображён на этих изваяниях, кто их автор и когда они появились.
В создании скульптур принимали участие десять скульпторов разных возрастов из разных городов России — студенты Государственного художественного института им. В.И. Сурикова и уже известные мастера, участвующие в отечественных и международных выставках. Скульптурный ансамбль был подарен Зеленограду на 40-летие, об этом свидетельствует надпись на памятном камне, который прячется в траве у входа в аллею.
Сделаны скульптуры из известняка, привезенного из подмосковного Воскресенска. Известняк хорошо подходит именно для уличных скульптур, так как с годами он патинируется и крепнет в отличие от мрамора, который на улице темнеет.
Как рассказывают жители 9 микрорайона, раньше белые скульптуры располагались около 901 корпуса. Также скульптуры из ансамбля были в Парке Победы — после недавнего ремонта их оттуда убрали, часть перенесли на бульвар в 8 микрорайоне.
Еще одна скульптура из белого камня находится напротив взрослой поликлиники, возле круглой клумбы — она изображает семью: мужчину, женщину и ребенка. Над их головами крыша, на которой изображены солнце и два ангела.
Неподалеку, в начале дорожки через лесопарк, есть скульптурная группа оленей: один стоит, второй лежит рядом (он уже давно лишился ушей). На них очень любят сидеть дети. Трудно сказать, имеют ли они отношение к парку скульптур, потому что периодически их красят белой краской.
Расскажите, какие еще скульптуры из этого ансамбля разбросаны по Зеленограду и где они сейчас — напишите в комментариях или присылайте свои сообщения и фотографии на news@zelenograd.ru.
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