Как рассказывают жители 9 микрорайона, раньше белые скульптуры располагались около 901 корпуса. Также скульптуры из ансамбля были в Парке Победы — после недавнего ремонта их оттуда убрали, часть перенесли на бульвар в 8 микрорайоне.

Еще одна скульптура из белого камня находится напротив взрослой поликлиники, возле круглой клумбы — она изображает семью: мужчину, женщину и ребенка. Над их головами крыша, на которой изображены солнце и два ангела.