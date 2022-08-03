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Строительные ошибки, сорванные сроки и замечания жителей — разбираемся, как идёт благоустройство аллеи Вязов в 9-м микрорайоне 03.08.2022 ZELENOGRAD.RU

До благоустройства на Аллее вязов стояли лужи, теперь вместо них — грязь, которую смывает дождями с новых газонов. Эти и другие замечания высказывают жители по поводу результатов ремонта. К 26 июля его планировалось завершить. В конце месяца мы посмотрели, что на самом деле уже сделано, а что — нет.

Самое главное замечание к газонам — то, что уровень земли оказался выше уровня дорожек, и при первых же сильных дождях грунт «потёк» на новые дорожки.

«Новую дорожку заливает грязью», — пишут жители. «Жилищник» на это отвечает: «Работы по благоустройству объекта еще не завершены в полном объеме», — и добавляет, что замечание принято.

Почему малые архитектурные формы (МАФ — детские комплексы, песочницы, лавочки и урны) ставят с большой задержкой на всех объектах благоустройства, уже объясняли в управе Старое Крюково: их поставка теперь неподконтрольна местной администрации и «Жилищнику».

Замечания и компромиссы

В целом на Аллее вязов и прилегающих участках готовы все (или почти все) дорожки и асфальтовые проезды. Проход по ним открыли еще в начале июля — чтобы людям не приходилось делать круги вокруг строительного забора, его сняли досрочно.

После замечаний жителей строители постарались сделать плавные понижения везде, где дорожки и проезды пересекаются — там, где бордюры получились недостаточно низкими, сделали накаты из асфальта. Непонятно, это нормально или таково «ручное» решение проблемы, возникшей из-за неправильно установленных бордюров.

А еще жители попросили «Жилищник» сделать пандус на новой лестнице, которая ведёт от корпуса 906 на аллею: «Раньше был, при благоустройстве его не планировали. Уже сейчас на газоне есть колея от велосипедов». Пандус пообещали соорудить по окончании благоустройства.

Есть и другие наблюдения: «Плитка плохо положена, шатается», «Стояли красивые фонари, а теперь убогие столбы». И вообще, «Было бы удивительно, если все хорошо и в срок — так не бывает».

Присылайте ваши замечания в редакцию «Зеленоград.ру»: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. Мы передадим их в префектуру.

Три дедлайна

К 26 июля ремонт официально планировалось завершить. За неделю до объявленного срока завершения ремонта в чат «Жилищника» написали: «Сегодня 18июля! 26 июля окончание работ на аллее Вязов. А надо ещё у домов 905, 906, 913 положить новый асфальт и поставить детскую площадку и, конечно, убрать мусор. Если они [подрядчик — ред.] не выполнят данный вид работ, значит с них штрафные санкции будут в пользу жителей близлежащих домов?»

В ответ «Жилищник» сообщил, что штрафные санкции применяются к подрядной организации при неисполнении обязательств по выполнению работ в установленные контрактом сроки. И подтвердил, что имеется в виду срок, указанный на стенде — 26 июля.

При этом контракт с подрядчиком, выполняющим ремонт, содержит другой срок завершения работы — 25 августа, а управа весной озвучивала третий — 31 августа. Именно с 25 августа по договору наступают санкции за невыполнение работ. Зачем на стенде заявлена дата на месяц раньше и почему жителей вводят в заблуждение — неизвестно.

Мнения жителей по поводу срыва объявленного срока в локальной группе 9 микрорайона «Зеленоград.ру» разделились. «Пусть работают дальше, лишь бы сделали всё качественно» — такое высказывание поддерживают 69% опрошенных вконтакте и 65% в телеграме. «Безобразие, требую штрафов» — считают остальные.

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Срок завершения благоустройства — 26 июля — сорван:
Безобразие, требую штрафов
Пусть работают дальше, лишь бы сделали всё качественно
Затрудняюсь с ответом
Проголосовали 27 человек
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Метки:
микрорайон 9, благоустройство
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Обсуждение
A T
Вчера, 22:24
Грязь видела. Посмотрим, что всё-таки в итоге получится.
Если бы расположение 9-го микрорайона можно было соединить с благоустроенностью МЖК, получилось бы очень недурно. Но увы)
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