После замечаний жителей строители постарались сделать плавные понижения везде, где дорожки и проезды пересекаются — там, где бордюры получились недостаточно низкими, сделали накаты из асфальта. Непонятно, это нормально или таково «ручное» решение проблемы, возникшей из-за неправильно установленных бордюров.

А еще жители попросили «Жилищник» сделать пандус на новой лестнице, которая ведёт от корпуса 906 на аллею: «Раньше был, при благоустройстве его не планировали. Уже сейчас на газоне есть колея от велосипедов». Пандус пообещали соорудить по окончании благоустройства.

Есть и другие наблюдения: «Плитка плохо положена, шатается», «Стояли красивые фонари, а теперь убогие столбы». И вообще, «Было бы удивительно, если все хорошо и в срок — так не бывает».

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