«В этом году принято решение о централизованной закупке МАФов [малых архитектурных форм] — все детские комплексы, песочницы, лавочки и урны нам идут через Москву, „Жилищник“ не является заказчиком работ по их установке, — рассказал в радиоэфире „Зеленоград Сегодня“ замглавы управы Старое Крюково Максим Хлудов. — К сожалению, есть моменты, когда площадка уже полностью подготовлена для установки МАФов, но пока мы не получили детские игровые комплексы. Очень надеемся, что они придут в этом месяце, тогда мы за день-два всё доделаем, и жители смогут гулять с детьми на новых площадках».

По словам Хлудова, на каждую площадку должны доставить закладные детали, которые устанавливаются в определённые места. Затем подрядная организация уложит резиновое покрытие и установит на эти закладные элементы все МАФы.

А пока ремонт на многих площадках поставлен «на паузу». Например, на площадках у корпуса 909 и у корпуса 914 ситуация одинаковая: асфальт на дорожках и внутри «круга» уже уложили, отсыпали газоны землёй. На этом активность прекратилась.