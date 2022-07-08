Почему детские площадки давно демонтировали, а новые не ставят? В управе ответили на этот вопрос 08.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Почему детские площадки давно демонтировали, а новые не ставят? В управе ответили на этот вопрос — по их словам, поставка горок и скамеек теперь неподконтрольна местной администрации и «Жилищнику». Их задача — подготовить площадку и ждать, пока придёт централизованная поставка из Москвы.

«В этом году принято решение о централизованной закупке МАФов [малых архитектурных форм] — все детские комплексы, песочницы, лавочки и урны нам идут через Москву, „Жилищник“ не является заказчиком работ по их установке, — рассказал в радиоэфире „Зеленоград Сегодня“ замглавы управы Старое Крюково Максим Хлудов. — К сожалению, есть моменты, когда площадка уже полностью подготовлена для установки МАФов, но пока мы не получили детские игровые комплексы. Очень надеемся, что они придут в этом месяце, тогда мы за день-два всё доделаем, и жители смогут гулять с детьми на новых площадках».

По словам Хлудова, на каждую площадку должны доставить закладные детали, которые устанавливаются в определённые места. Затем подрядная организация уложит резиновое покрытие и установит на эти закладные элементы все МАФы.

А пока ремонт на многих площадках поставлен «на паузу». Например, на площадках у корпуса 909 и у корпуса 914 ситуация одинаковая: асфальт на дорожках и внутри «круга» уже уложили, отсыпали газоны землёй. На этом активность прекратилась.

У корпуса 914 демонтированные старые горки и качели до сих пор лежат рядом с площадкой. На днях строители установили несколько плакатов с «паспортом объекта», где указаны официальные сроки благоустройства: с 25 мая по 1 июля.

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Метки:
благоустройство, детские площадки
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