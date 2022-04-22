Что сделают

Управа ранее анонсировала состав работ: «Заменим асфальт на плитку в довольно большом объёме, отремонтируем газоны и одну детскую площадку». Против сплошной плитки сразу же высказались многие читатели «Зеленоград.ру». Некоторые написали об этом в городскую администрацию.

В итоге, судя по конкурсной документации, на пешеходных дорожках будут менять асфальт на брусчатку, а на одной из параллельных пешеходных дорожек, идущих вдоль аллеи, сделают небольшую велодорожку с асфальтовым покрытием. В будущем она продолжится на втором участке «Аллеи вязов», у корпусов 918-919.