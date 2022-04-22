Началось благоустройство «Аллеи вязов» в 9 микрорайоне. Подробный обзор плана работ и куда обращаться жителям, если что-то пойдёт не так 22.04.2022 ZELENOGRAD.RU

К большому благоустройству пешеходной «Аллеи вязов» в 9 микрорайоне приступили ровно в срок — 15 апреля. Оно продлится всю весну и лето — это один из пяти «знаковых объектов» комплексного благоустройства 2022 года в Зеленограде. Рассказываем, как и кто будет делать ремонт, сохранят ли для жителей прилегающие дорожки и три скульптуры — достопримечательность аллеи, учтены ли пожелания оставить асфальт, что еще есть на схеме будущего благоустройства и куда обращаться жителям, если ремонт пойдет не по плану.

Что сделают

Управа ранее анонсировала состав работ: «Заменим асфальт на плитку в довольно большом объёме, отремонтируем газоны и одну детскую площадку». Против сплошной плитки сразу же высказались многие читатели «Зеленоград.ру». Некоторые написали об этом в городскую администрацию.

В итоге, судя по конкурсной документации, на пешеходных дорожках будут менять асфальт на брусчатку, а на одной из параллельных пешеходных дорожек, идущих вдоль аллеи, сделают небольшую велодорожку с асфальтовым покрытием. В будущем она продолжится на втором участке «Аллеи вязов», у корпусов 918-919.

Благоустройство охватит территорию в 2,4 га — не только аллею, но и детскую площадку у корпуса 913. На ней уложат новое покрытие — цветную плитку из резиновой крошки, поставят новый детский городок и аттракционы. Рядом будет обновлённая зона тихого отдыха с цветочной клумбой.

Еще в смете работ: обустройство пяти новых лестниц, озеленение — посев газонов, устройство цветников, посадка 12 саженцев деревьев и живой изгороди, ремонт асфальтовых проездов рядом с домами и замена бордюров, установка ограждений, прокладка труб и ремонт колодцев.

Вдоль пешеходной зоны от корпуса 906 до корпуса 905 сделают цветочное оформления, поставят новые лавочки и урны.

Неудобства ремонта

Длинную пешеходную аллею пересекает оживленная дорожка между корпусами 905 и 906, которая ведёт к другим башням — многие местные жители пользуются ею. Будет ли аллея перекрыта полностью на время ремонта?

«Для беспрепятственного и комфортного передвижения жителей на период проведения строительно-монтажных работ благоустройство территории
будет организовано поэтапно, по участкам» , — пообещали в префектуре.

И действительно, пока ограждение зон ремонта установлено так, что проход есть.

Волчица, Ангел и Сизиф уедут

«Волка оставьте!» — попросил один из жителей 9 микрорайона в ответ на новость о скором начале ремонта. Белые скульптуры, расположенные вдоль «Аллеи вязов» — местная достопримечательность. Когда-то они стояли в парке Победы, а позже переехали в 8 и 9 микрорайоны. 9-му микрорайону достались Волчица, Ангел и Сизиф, созданные скульпторами из разных городов России к 40-летию Зеленограда.

Редакция поинтересовалась судьбой скульптур на время ремонта. «Расположенные на пешеходной зоне каменные скульптуры будут демонтированы» , — сообщили в префектуре.

Будут ли они возвращены обратно, пока неизвестно. Скульптуры перевезут на хранение, подтвердили в районной управе: «У нас была идея собрать все белые скульптуры в каком-то одном месте, но это место пока не определено».

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Подрядчик и сроки

Компания, которая выполнит благоустройство, определена конкурсом еще в феврале — контракт на 18 млн рублей заключен с солнечногорской компанией «Страда». По условиям договора, работы должны завершиться 25 августа (по данным управы — 31 августа, на стенде с информацией о проекте благоустройства обозначена третья дата — 26 июля).

Тот же подрядчик, ООО «Страда», будет параллельно выполнять благоустройство на реке Ржавке рядом с МЖК. Как пояснили «Зеленоград.ру» в компании, оба объекта планируется делать параллельно.

На счету солнечногорской компании за 2019-2021 годы десятки госконтрактов на ремонт дорог, дворов и детских площадок по всему Солнечногорскому району, в том числе в Алабушеве, Голубом и Менделеево. В 2020 году она ремонтировала Солнечногорскую областную больницу и ЦРБ в рамках подготовки к эпидемии, а также ДК «Выстрел». В Зеленограде у неё дебют.

Контакты и контроль

Телефоны всех, кто проводит благоустройство, приведены на стенде, установленном у зоны ремонта:

  • подрядчик — компания «Страда» 8-499-322-2601
  • заказчик — «Жилищник ЗелАО» 8-499-710-40-22
  • контролирующие организации — префектура 8-495-957-98-51
  • управа района Старое Крюково 8-499-710-64-11
  • зеленоградская административно-техническая инспекция 8-499-734-76-72
  • инспекция экологического контроля 8-499-734-5072
  • депутаты муниципального округа Старое Крюково — 8-499-710-44-44

По этим телефонам можно звонить с замечаниями или предложениями о ходе работ.

Недавно члены некого общественного совета района Старое Крюково также объявили, что взяли благоустройство на контроль. «Если есть пожелания, советы, комментарии — обращайтесь к депутатам или в общественный совет района», — заявила член совета Светлана Кулак. Общественный совет представлен вконтакте, телеграме и в одноклассниках.

Также пишите свои мнения и замечания о ходе работ в чат 9-го микрорайона в телеграме — там их прочитает редакция «Зеленоград.ру».

Кто за ремонт

Перед самым началом ремонта на «Аллее вязов» растаяли сугробы — каждой весной и осенью вода заливает здесь часть дорожек, люди обходят лужи по газонам. Весенняя грязь, отсутствие зелени, облупившиеся после зимы скамейки и фигурные вазоны, конечно, делают аллею не самым уютным местом и хором «голосуют» за ремонт.

В феврале на портале «Активный гражданин» прошло голосование местных жителей за благоустройство. По результатам, из 2156 участников 80% поддержали благоустройство безоговорочно, еще 2% — с замечаниями и предложениями, 9% высказались против, а 8% предпочли отдать решение на откуп специалистам.

Продолжение следует

«Аллею вязов» планируют благоустраивать в течение двух лет, чтобы разбить финансирование на две части.

«Ранее мы хотели сделать всё за один сезон, — рассказал в радиоэфире „Зеленоград Сегодня“ замглавы управы Старое Крюково Максим Хлудов. —  Но, учитывая текущую ситуацию и пандемию, пришлось разбить работы на два этапа. В рамках первого будет сделана территория от 906 до 918 корпуса, а вторую часть аллеи — вдоль 918 и 919 корпусов — мы постараемся благоустроить в следующем году. По площади эти части примерно одинаковы, по видам работ — первый этап чуть больше».

Кстати, сам топоним «Аллея вязов» раньше не существовал — его ввели как раз перед планированием благоустройства этой зоны.

«Самый частый вопрос жителей по поводу этого ремонта — о названии „Аллеи вязов“ , — поделился представитель управы. — Около двадцати лет назад на этой аллее высаживали вязы. Сейчас, к сожалению, вязов осталось не так много. Но старое поколение прекрасно помнит то время, вопрос задают в основном люди помоложе».

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Метки:
микрорайон 9, благоустройство
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